«Бабуль, я сбил человека»: 1,4 млрд выманили мошенники у приморцев только за 2024 год

Posted 23 сентября 2024, 06:15
Published 23 сентября 2024, 06:15
Modified 23 сентября 2024, 06:17
Updated 23 сентября 2024, 06:17
Сегодня, наверное, нет ни одного приморца, который не столкнулся бы с мошенниками, по телефону пытавшимися «залезть» в чужую копилку и обманом выманить сбережения. Уж сотрудники служб безопасности различных банков названивали точно, рассказывая «страшилки» о том, что некто пытается взять кредит на ваше имя и нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет. А звонки от «правоохранителей» с рассказами о том, как родственник, находясь в другом городе, попал в ДТП и «убил» человека, и надо срочно дать взятку кое-кому, чтобы делу не дали ход, — это вообще классика.
Людей запугали уже до такой степени, что многие приморцы предпочитают вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров — от греха подальше. Но, к сожалению, очень часто жители региона на эти уловки аферистов ведутся, в результате чего теряют свои деньги. И часто жертвами становятся люди пенсионного возраста. Судите сами — по данным полиции Приморья, с начала 2024 года зафиксировано уже около 6,7 тысяч преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.
Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, за восемь месяцев 2024 года общий ущерб, причиненный IT-преступлениями общеуголовной направленности, составил 1 миллиард 423 миллиона 909 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что в общем 5743 человека пострадало от IT-преступлений.
«34,8 процента пострадавших — это граждане в возрасте от 30 до 49 лет, 26,4 процента — граждане старше 60 лет, 9 процентов — приморцы от 18 до 29 лет, 9 процентов — это жители края в возрасте от 50 до 59 лет», — отметили корреспонденту «Восток-Медиа» в ведомстве.
При этом, чаще всего, в 87 процентов случаев, жертвами мошенников становятся городские жители, почти половина — 2408 человек или 48,2 процента — это владивостокцы, 742 человека — жители сельской местности.
«Среди самых распространенных мошеннических уловок, на которые попадаются приморцы, остается звонок из „службы безопасности“ банка с предложением перевести деньги на безопасный счет или звонок от лже-сотрудников правоохранительных органов», — говорят приморские полицейские.
Еще одна популярная схема мошенников — предложение быстрого обогащения, когда гражданам предлагают поиграть на несуществующих биржах или разместить деньги на мифических инвестиционных площадках. Не теряет популярности и мошенническая схема «Родственник попал в беду». И еще один распространенный вид мошенничества — объявления о продаже несуществующих товаров, предоставлении услуг в сети Интернет.
Для того, чтобы похитить у своей жертвы деньги, мошенники используют так называемые методы социальной инженерии. Представляются сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Запугивают, а затем просят сообщить им реквизиты банковской карты, перевести средства безналичным платежом на «безопасный» счет либо передать их через курьера.
А для пущего убеждения используют такие новые способы, как видеозвонок в мессенджере с установленным в качестве аватарки логотипом известной организации или финансового учреждения.
Фантазия у аферистов работает, как надо — используются многоходовые схемы со сложными психологическими манипуляциями — не каждый приморец вовремя способен различить обман, поэтому и попадается «на крючок», и особенно это актуально для людей пенсионного возраста. Цель мошенников — сначала завоевать полное доверие жертвы, напугать человека, а затем управлять его поведением под предлогом заботы о безопасности.
Что же делать, чтобы не попасть на уловки нечестных на руку злодеев? Полиция дает советы жителям Приморья, которые помогут избежать обмана и потерь денежных средств.
«При поступлении телефонного звонка из „банка“ или „правоохранительных органов“ с сообщением о подозрительной операции по банковскому счёту, оформлении третьим лицом кредита на ваше имя, несанкционированном списании денежных средств, следует немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка для уточнения информации, либо позвонить в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне банковской карты», — говорят в УМВД России по Приморскому краю.
Приморцам необходимо запомнить: никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся.
Не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых людей.
Ни в коем случае не совершайте банковских операций, назначение которых не понятно. Никогда не совершайте операций, связанных с финансами, спонтанно и по указанию неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Проверяйте любую информацию, размещенную в сети Интернет или поступающую по телефону, в достоверных источниках.
И самое главное — усвоив все это, помогите своим пожилым родителям, бабушкам и дедушкам разбираться в уловках мошенников и правильно реагировать на странные предложения и требования — сразу прерывать звонок.