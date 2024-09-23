День рождения отмечает глава Владивостока Константин Шестаков

Posted 23 сентября, 00:23
Published 23 сентября, 00:23
Modified 23 сентября, 00:25
Updated 23 сентября, 00:25
Уважаемый Константин Владимирович!
Коллектив издания «Восток-Медиа» поздравляет вас с днём рождения!
Мы живем и работаем во Владивостоке и видим, как за время вашей работы изменился к лучшему наш любимый город, сколько появилось в нём набережных, скверов, как приводятся в порядок дороги, как системно и чётко решаются все вопросы, связанные с жизнью краевого центра. Теперь наш с вами Владивосток — действительно столица ДФО, де-юре и де-факто. Мы знаем, как непроста ваша работа, но также для нас не секрет, как вы любите Владивосток и как отдаёте все свои силы и энергию его процветанию.
Спасибо вам за ваш труд! В ваш день рождения позвольте пожелать вам здоровья и огромной энергии созидания, чтобы хватало сил и времени на воплощение в жизнь всего, что задумано! Пусть в вашей семье царят любовь и гармония, ведь надёжный тыл для градоначальника — это так важно! Мира и благоденствия вам, Владивостоку, всем горожанам! С днём рождения!