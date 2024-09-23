День рождения отмечает глава Владивостока Константин Шестаков

Мы живем и работаем во Владивостоке и видим, как за время вашей работы изменился к лучшему наш любимый город, сколько появилось в нём набережных, скверов, как приводятся в порядок дороги, как системно и чётко решаются все вопросы, связанные с жизнью краевого центра. Теперь наш с вами Владивосток — действительно столица ДФО, де-юре и де-факто. Мы знаем, как непроста ваша работа, но также для нас не секрет, как вы любите Владивосток и как отдаёте все свои силы и энергию его процветанию.