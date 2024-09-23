«Это майор Петров, вас подозревают в…»: как понять, звонит полиция или мошенники?

Posted 23 сентября, 07:23
Published 23 сентября, 07:23
Modified 23 сентября, 07:25
Updated 23 сентября, 07:25
Среди наиболее распространенных способов обмана, на которые попадаются жители Приморья, остается звонок от «службы безопасности» банка с предложением перевести деньги на безопасный счет или звонок от псевдосотрудников правоохранительных органов.
Однажды жительнице Приморья позвонил неизвестный, который представился майором полиции. Разговаривал мужчина слишком эмоционально, что не характерно сотрудникам правоохранительных органов, и пытался запугать тем, что девушке грозит срок. Разговор звучал слишком странно, и жертва заподозрила обман. Перезвонив в полицейский участок, она убедилась, что говорила с мошенником.
Еще один распространенный метод мошенничества — предложение легкого заработка: людям предлагают поиграть на выдуманных биржах или разместить свои деньги на несуществующих инвестиционных площадках.
Набирающей популярностью также пользуется мошенническая схема «Близкий в беде». Уже знакомые многим выдуманные ситуации об их родных, попавших в аварию или ставшими фигурантами уголовных дел.
Еще один широко используемый вид обмана — объявления о продаже товаров, которых на самом деле нет, или об услугах, предоставляемых в интернете. Иногда мошенники выбирают в качестве своих жертв и продавцов на онлайн-площадках.
С семьей из Владивостока произошел подобный случай: супруги разместили на одном из сайтов объявление о продаже детской кроватки. Потенциальный покупатель попросил оформить доставку и отправил ссылку на сервис службы доставки. Сайт оказался фишинговым: со счета пострадавших исчезли несколько тысяч рублей.
Чтобы не дать себя и своих близких в обиду, важно помнить, какими схемами могут пользоваться мошенники, и не доверять незнакомцам в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько кибермошенники выманили у жителей Приморья.