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Posted 23 сентября, 08:27

Published 23 сентября, 08:27

Modified 23 сентября, 08:27

Updated 23 сентября, 08:27

Гаджеты можно будет заряжать на природе через мини-ВЭС

Гаджеты можно будет заряжать на природе через мини-ВЭС

23 сентября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Компания Aurea представила инновационную компактную ветряную турбину весом 1,36 килограмма и с лопастями диаметром 60 сантиметров, предназначенную для подзарядки смартфонов или ноутбуков.

Как передает newkhakasiya.online, в сложенном состоянии устройство по размерам напоминает литровую бутылку. Турбина защищена от влаги и может автоматически ориентироваться по направлению ветра.

При скорости ветра в 45 километров в час данная портативная турбина способна генерировать мощность в 50 ватт. Этого достаточно для полной зарядки смартфона за 17 минут или ноутбука менее чем за два часа. Однако при слабом ветре зарядка ноутбука может занять несколько дней. Процесс зарядки можно отслеживать в реальном времени.

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