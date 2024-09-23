Гаджеты можно будет заряжать на природе через мини-ВЭС

При скорости ветра в 45 километров в час данная портативная турбина способна генерировать мощность в 50 ватт. Этого достаточно для полной зарядки смартфона за 17 минут или ноутбука менее чем за два часа. Однако при слабом ветре зарядка ноутбука может занять несколько дней. Процесс зарядки можно отслеживать в реальном времени.