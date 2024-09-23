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Posted 23 сентября, 04:22

Published 23 сентября, 04:22

Modified 23 сентября, 04:24

Updated 23 сентября, 04:24

Исчез и появился у соседа: транспорт лихо прибрали к рукам в Приморье

Исчез и появился у соседа: транспорт лихо прибрали к рукам в Приморье

23 сентября 2024, 04:22
Фото: YAart
Сюжет
Уголовное дело
В одном из городов Приморского края из двора исчез мопед. Полицейские нашли его недалеко от места хищения. Выяснилось, что транспорт забрал один из местных.

В Приморском крае сотрудники полиции вернули украденный транспорт владельцу.

Местный житель сообщил о том, что неизвестные украли мопед, который он оставил у себя возле дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла группа полицейских. Они осмотрели место преступления и опросили жителей.

По результатам оперативных действий сотрудники уголовного розыска нашли украденное транспортное средство неподалеку от места преступления.

Личность предполагаемого преступника уже установлена. 40-летний местный житель был задержан и доставлен в полицейский участок. Он признал свою вину. Также стало известно, что ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

Следователь отдела МВД России возбудил уголовное дело по факту кражи с причинением серьезного ущерба владельцу.

Исходя из запроса следователя, в отношении подозреваемого было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Украденное транспортное средство изъяли и вернули законному владельцу.

За содеянное преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании хулигана, который распоясался на территории детской больницы.

Полиция в Приморье задержала хулигана, распоясавшегося на территории детской больницы
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