Исчез и появился у соседа: транспорт лихо прибрали к рукам в Приморье

Posted 23 сентября, 04:22
Published 23 сентября, 04:22
Modified 23 сентября, 04:24
Updated 23 сентября, 04:24
В Приморском крае сотрудники полиции вернули украденный транспорт владельцу.
Местный житель сообщил о том, что неизвестные украли мопед, который он оставил у себя возле дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла группа полицейских. Они осмотрели место преступления и опросили жителей.
По результатам оперативных действий сотрудники уголовного розыска нашли украденное транспортное средство неподалеку от места преступления.
Личность предполагаемого преступника уже установлена. 40-летний местный житель был задержан и доставлен в полицейский участок. Он признал свою вину. Также стало известно, что ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.
Следователь отдела МВД России возбудил уголовное дело по факту кражи с причинением серьезного ущерба владельцу.
Исходя из запроса следователя, в отношении подозреваемого было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Украденное транспортное средство изъяли и вернули законному владельцу.
За содеянное преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
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