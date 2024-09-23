Компания «Рустам Курмаев и партнеры» консультирует клиентов по налоговым вопросам

Posted 23 сентября, 08:01
Published 23 сентября, 08:01
Modified 23 сентября, 08:01
Updated 23 сентября, 08:01
Елена Констандина уже больше 10 лет занимается разрешением налоговых споров, сопровождением камеральных и выездных налоговых проверок, а также предоставляет услуги налогового консультирования и оценивает налоговые риски. Елена — квалифицированный специалист, имеющий опыт работы в «Большой четверке» и ведущих юридических компаниях России. Основное направление её деятельности — разрешение налоговых споров, связанных с необоснованной налоговой выгодой, и сбор доказательственной базы в рамках этих споров. В 2023 году она была отмечена индивидуальным рейтингом «Коммерсантъ» в категориях «Налоговые споры» и «Налоговое консультирование».
По словам Рустама Курмаева, защита интересов государства сейчас важна как никогда, поэтому будет увеличено число налоговых мероприятий в отношении предпринимателей. Компания «Рустам Курмаев и партнеры» уже давно преодолела рамки «бутика» по разрешению споров, и ее основатель рад, что налоговую практику предприятия будет возглавлять такой опытный профессионал, как Елена. Курмаев пожелал ей успешного начала в команде и интересных проектов.
Елена Констандина, в свою очередь, отметила, что испытывает большую профессиональную радость от того, что возглавит налоговую практику в компании с заслуженной экспертной репутацией и широким клиентским портфолио. Для нее огромная честь — стать частью команды.