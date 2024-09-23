Люльчев: Комплексные планы развития городов ДФО дадут новое качество энергетике

При этом, по его словам, перед энергетиками стоят две важнейшие задачи: нужно реконструировать существующие мощности и строить новые объекты генерации. Частные компании готовы активно включаться в решение проблемы энергодефицита и участвовать в программах развития регионов. Пример таких программ — два недавних конкурса КОМ НГО (конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов), в которых «ТГК-14» выиграла. По результатам КОМ НГО I и КОМ НГО II было отобрано 1 305 мегаватт, из них два энергоблока должна построить на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 компания «ТГК-14».