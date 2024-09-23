Люльчев: Комплексные планы развития городов ДФО дадут новое качество энергетике

Posted 22 сентября, 23:48
Published 22 сентября, 23:48
Modified 22 сентября, 23:50
Updated 22 сентября, 23:50
В интервью РБК председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев подчеркнул, что комплексные планы территориального развития, утверждённые для ряда городов Дальнего Востока, позволяют совсем получить иное качество инфраструктуры в этих городах, как и в целом в регионе.
— На Дальнем Востоке мы наблюдаем существенный прирост энергопотребления по сравнению с общероссийскими показателями. В период 2020-22 года рост энергопотребления составил более 10%, это в два раза выше, чем в среднем по России, даже в два с половиной раза. И в 2023 году мы отмечаем ровно ту же тенденцию, а до 2030 года, согласно прогнозам, рост энергопотребления составит 40%. Это, прежде всего, связано с активным развитием БАМа и Транссиба — железнодорожных магистралей, это связано с горнодобычей, с добычей полезных ископаемых, а также с развитием угольной промышленности, — отметил Константин Люльчев.
При этом, по его словам, перед энергетиками стоят две важнейшие задачи: нужно реконструировать существующие мощности и строить новые объекты генерации. Частные компании готовы активно включаться в решение проблемы энергодефицита и участвовать в программах развития регионов. Пример таких программ — два недавних конкурса КОМ НГО (конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов), в которых «ТГК-14» выиграла. По результатам КОМ НГО I и КОМ НГО II было отобрано 1 305 мегаватт, из них два энергоблока должна построить на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 компания «ТГК-14».
— По конкурсу мы в первом КОМ НГО заявили объём 65 мегаватт, но с Минэнерго договорились, что будем строить блок большего объема, 90 мегаватт, и это согласовали. А буквально недавно мы отобрались на втором конкурсе с блоком 90 мегаватт на той же станции. Таким образом в Улан-Удэ мы обеспечиваем строительство нового генерирующих объектов 180 мегаватт, и важно, что помимо выработки электроэнергии этот блок будет вырабатывать также тепло — 320 гигакалорий в час, что для города Улан-Удэ обеспечит практически половину прогнозируемого прироста потребности в тепловой энергии к 2030 году, — заявил Люльчев.