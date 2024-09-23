vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 03:18

Published 23 сентября, 03:18

Modified 23 сентября, 03:21

Updated 23 сентября, 03:21

Медведь убил двух человек и собаку в Приморском крае — новые медиа

Медведь растерзал собаку и двух жителей Приморья — жуткие кадры (18+) — новые медиа

23 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI

Медведь убил двух человек и собаку в Приморском крае — новые медиа

Сюжет
Происшествие
От лап огромного зверя погибли двое мужчин в Пожарском районе, сообщают новые медиа. Фотографии с места трагедии потрясли приморцев.

В Лучегорске случилось чудовищное происшествие, по данным новых медиа, медведь напал на мужчин, сообщают новые медиа. В социальных сетях пользователи сообщают, что жертвы дикого животного погибли. Также зверь растерзал собаку, которая была с людьми.

Трагедия произошла в районе дачных участков, в семи километрах от поселка, отметили в приморском telegram-канале. Жуткие снимки с места инцидента «разлетелись» в интернете.

На момент публикации этой заметки, официальное подтверждения достоверности происшествия не опубликовали ни местные власти, ни пресс-служба МВД.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что косолапый перелезал через забор, якобы, в приморском селе. Но позже выяснились важные детали происшествия.

Медведь пытался перелезть через ограду на трассе — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Когда полжизни ездил на „японке“»: Range Rover устроил удивительное ДТП в ПриморьеВыпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералыВыяснены подробности загадочного инцидента на дороге во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Происшествие#Telegram#Медведь#Жертвы#Лучегорск#Приморский край#Дикие животные#Приморье#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь
Популярное