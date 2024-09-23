Медведь растерзал собаку и двух жителей Приморья — жуткие кадры (18+) — новые медиа

Posted 23 сентября, 03:18
Published 23 сентября, 03:18
Modified 23 сентября, 03:21
Updated 23 сентября, 03:21
В Лучегорске случилось чудовищное происшествие, по данным новых медиа, медведь напал на мужчин, сообщают новые медиа. В социальных сетях пользователи сообщают, что жертвы дикого животного погибли. Также зверь растерзал собаку, которая была с людьми.
Трагедия произошла в районе дачных участков, в семи километрах от поселка, отметили в приморском telegram-канале. Жуткие снимки с места инцидента «разлетелись» в интернете.
На момент публикации этой заметки, официальное подтверждения достоверности происшествия не опубликовали ни местные власти, ни пресс-служба МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что косолапый перелезал через забор, якобы, в приморском селе. Но позже выяснились важные детали происшествия.