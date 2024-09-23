Медведь растерзал собаку и двух жителей Приморья — жуткие кадры (18+) — новые медиа

В Лучегорске случилось чудовищное происшествие, по данным новых медиа, медведь напал на мужчин, сообщают новые медиа. В социальных сетях пользователи сообщают, что жертвы дикого животного погибли. Также зверь растерзал собаку, которая была с людьми.