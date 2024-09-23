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Posted 23 сентября, 00:19

Published 23 сентября, 00:19

Modified 23 сентября, 00:21

Updated 23 сентября, 00:21

Самые лучшие пляжи Приморского края до сих пор пользуются спросом среди туристов

«Море теплее воздуха»: отдых на популярнейших пляжах Приморья продолжается — видео

23 сентября 2024, 00:19
Фото: Погода 25 регион

Самые лучшие пляжи Приморского края до сих пор пользуются спросом среди туристов

Сюжет
Море
Пока Приморский край готовится к наступлению холодов, отважные жители региона продолжают купальный сезон на именитых берегах.

На ливадийском пляже отдых стал совершенно другим. От толп туристов не осталось и следа. Сейчас путешественники наслаждаются кристально чистым морем на пустом берегу. Редкое и невероятно красивое зрелище.

Фото: Погода 25 регион

Также сказочная обстановка сложилась в Триозерье. Немного штормящее море на изумительном побережье стало менее привлекательным для отдыхающих осенью. Однако, по словам комментаторов в новых медиа, вода по-прежнему теплая.

«Море теплее воздуха», — подчеркнул подписчик социальных сетей.
Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя прохлада прочно обосновалась в Приморском крае.

Всё пропитано осенью: прохладный солнечный день ожидается в Приморье
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