«Море теплее воздуха»: отдых на популярнейших пляжах Приморья продолжается — видео

Posted 23 сентября, 00:19
Published 23 сентября, 00:19
Modified 23 сентября, 00:21
Updated 23 сентября, 00:21
На ливадийском пляже отдых стал совершенно другим. От толп туристов не осталось и следа. Сейчас путешественники наслаждаются кристально чистым морем на пустом берегу. Редкое и невероятно красивое зрелище.
Также сказочная обстановка сложилась в Триозерье. Немного штормящее море на изумительном побережье стало менее привлекательным для отдыхающих осенью. Однако, по словам комментаторов в новых медиа, вода по-прежнему теплая.
«Море теплее воздуха», — подчеркнул подписчик социальных сетей.