Муниципалитет тонул в мусоре? Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отходами

Posted 23 сентября, 08:44
Published 23 сентября, 08:44
Modified 23 сентября, 08:46
Updated 23 сентября, 08:46
Прокуратура Пограничного округа Приморья проверила, как собирают и вывозят твёрдые отходы в муниципалитете. Проверку начали после того, как жители округа пожаловались на опоздания вывоза мусора компанией «Приморский экологический оператор» через СМИ и обращения.
Для исправления ошибок региональному оператору было дано предупреждение, а ответственное лицо пригласили в прокуратуру района для возбуждения дела о нарушении законодательства по поводу обеспечения жителей коммунальными услугами.
Результаты проверки и устранения нарушений отправлены на контроль прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как кибермошенники обманывают жителей Приморья.