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Posted 23 сентября, 08:44

Published 23 сентября, 08:44

Modified 23 сентября, 08:46

Updated 23 сентября, 08:46

Муниципалитет тонул в мусоре? Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отходами

Муниципалитет тонул в мусоре? Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отходами

23 сентября 2024, 08:44
Фото: prosecutor_pk
Сюжет
Прокуратура
Прокуратура Пограничного района Приморского края провела проверку исполнения требований законодательства при организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории округа.

Прокуратура Пограничного округа Приморья проверила, как собирают и вывозят твёрдые отходы в муниципалитете. Проверку начали после того, как жители округа пожаловались на опоздания вывоза мусора компанией «Приморский экологический оператор» через СМИ и обращения.

Для исправления ошибок региональному оператору было дано предупреждение, а ответственное лицо пригласили в прокуратуру района для возбуждения дела о нарушении законодательства по поводу обеспечения жителей коммунальными услугами.

Результаты проверки и устранения нарушений отправлены на контроль прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как кибермошенники обманывают жителей Приморья.

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