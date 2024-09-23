Муниципалитет тонул в мусоре? Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отходами

Прокуратура Пограничного округа Приморья проверила, как собирают и вывозят твёрдые отходы в муниципалитете. Проверку начали после того, как жители округа пожаловались на опоздания вывоза мусора компанией «Приморский экологический оператор» через СМИ и обращения.