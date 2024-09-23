Музыка нас связала: Vladivostok Music Week даёт шанс талантливой молодёжи Приморья

— Мы продолжаем традиции V-Rox, традиции музыкальной авангардной (и не только) культуры Владивостока, — отметил Павел Лопатин. Владивосток — город мультикультурный, город на стыке Азии и Европы, тем он и интересен нашим гостям из стран АТР и из центральной части России. Он даёт возможность творческой молодёжи найти себя и реализоваться, ну, а мы хотим это всемерно поддержать и дать нашим талантам ещё больше шансов. В частности, на форуме мы будем обсуждать учреждение Дальневосточной музыкальной премии, которую, я надеюсь, будем вручать на Vladivostok Music Week уже в будущем году.