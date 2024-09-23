Музыка нас связала: Vladivostok Music Week даёт шанс талантливой молодёжи Приморья

Posted 23 сентября, 09:29
Published 23 сентября, 09:29
Modified 23 сентября, 09:31
Updated 23 сентября, 09:31
— В течение четырех дней пройдут концерты, в том числе таких известных исполнителей, как Мистер Малой, Maksim, «Моя Мишель», «Несладко», музыкантов из Индии и КНР, — рассказал Павел Лопатин, организатор мероприятия, — а также лекции, дискуссии, мастер-классы. У нас огромная образовательная программа. Мы пригласили 60 музыкальных коллективов и более сотни экспертов в области музыки и креативных индустрий — таких, как представители Zvonko Digital, VK музыка, Моспродюсер, Motherland, Ural Music Night, Stereoleto, лейбл S&P digital и hi-fi стриминг ЗВУК. Будет задействовано 12 концертных площадок Владивостока, кроме того, мы объединились с Днём тигра и фестивалем «Приморские муссоны» и наши музыканты будут присутствовать на их концертных площадках.
Vladivostok Music Week поддерживает администрация Владивостока и правительство Приморского края. В числе целей, которые ставит перед собой форум, одна из важнейших — помочь молодым музыкантам Приморья, столицы ДФО реализоваться здесь, у себя на родине, вырасти в профессиональном плане и найти контакты с представителями крупных музыкальных лейблов, стать артистами федерального уровня, не отправляясь для этого в столицу.
— Мы продолжаем традиции V-Rox, традиции музыкальной авангардной (и не только) культуры Владивостока, — отметил Павел Лопатин. Владивосток — город мультикультурный, город на стыке Азии и Европы, тем он и интересен нашим гостям из стран АТР и из центральной части России. Он даёт возможность творческой молодёжи найти себя и реализоваться, ну, а мы хотим это всемерно поддержать и дать нашим талантам ещё больше шансов. В частности, на форуме мы будем обсуждать учреждение Дальневосточной музыкальной премии, которую, я надеюсь, будем вручать на Vladivostok Music Week уже в будущем году.
Владивосток — город молодой, и не только потому что ему нет и 200 лет, а потому что он по праву — Молодёжная столица России-2024, отметила Анна Надток, ведущий консультант отдела поддержки и реализации проектов министерства туризма правительства Приморского края, а значит — город, где по определению развиваются креативные индустрии.
— Тем и интересна столица ДФО туристам, — сказала Анна Надток. — К нам в город давно уже едут не только за тем, чтобы искупаться в море, но и для того, чтобы познакомиться с дальневосточной кухней, попробовать креативную еду. И если Vladivostok Music Week будет привлекать во Владивосток тех, кто хочет послушать наших местных музыкантов (или попасть на концерт знаменитости, не отправляясь для этого в Москву), это добавит городу привлекательности с точки зрения туризма.
Программу концертов и образовательных мероприятий можно найти на страничке Vladivostok Music Week в ВК.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем порадует владивостокцев День тигра.