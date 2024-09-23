От -2°С до +27°С: погода устроила не качели, а целый аттракцион в Приморье

Posted 23 сентября, 07:58
Published 23 сентября, 07:58
Modified 23 сентября, 08:01
Updated 23 сентября, 08:01
Если вчера жители региона радовались теплой воде в море, то сегодня во многих районах приморцы ощутили морозное настроение погоды.
В Бровничах утро началось с минусовых температур, — термометры зафиксировали -2 градуса, сообщают новые медиа. Однако к обеду синоптическая обстановка кардинально поменялась. Воздух прогрелся до +27 градусов в тени.
Вероятно, летняя атмосфера продолжает властвовать на юге Приморья, несмотря на минусовые значения по утрам. Однако ситуация может кардинально измениться в ближайшее время. Ведь совсем скоро в край наведается циклон из Поднебесной.