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Posted 23 сентября, 07:58

Published 23 сентября, 07:58

Modified 23 сентября, 08:01

Updated 23 сентября, 08:01

Утренние заморозки сменились жуткой жарой в Приморском крае

От -2°С до +27°С: погода устроила не качели, а целый аттракцион в Приморье

23 сентября 2024, 07:58
Фото: 1MI

Утренние заморозки сменились жуткой жарой в Приморском крае

Сюжет
Погода
Удивительные перепады температуры воздуха зафиксированы в Партизанском районе Приморского края.

Если вчера жители региона радовались теплой воде в море, то сегодня во многих районах приморцы ощутили морозное настроение погоды.

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В Бровничах утро началось с минусовых температур, — термометры зафиксировали -2 градуса, сообщают новые медиа. Однако к обеду синоптическая обстановка кардинально поменялась. Воздух прогрелся до +27 градусов в тени.

Фото: Погода 25 регион

Вероятно, летняя атмосфера продолжает властвовать на юге Приморья, несмотря на минусовые значения по утрам. Однако ситуация может кардинально измениться в ближайшее время. Ведь совсем скоро в край наведается циклон из Поднебесной.

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