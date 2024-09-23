Поддержка женского футбола в Казахстане: достижения и вызовы

Ялова неоднократно выступала за поддержку женского футбола, отмечая, что он не прогрессирует в стране. В последнее время она несколько изменила точку зрения, подтвердив положительные сдвиги. Однако, читая новости казахского футбола и являясь его непосредственным функционером, Мария уверена, что женский футбол в РК все еще находится в зачаточном состоянии. Ему недостает системной поддержки, качественной инфраструктуры и широкой популяризации. О том, что сделано, какие проблемы решены, а какие остались — читайте в нашем материале.