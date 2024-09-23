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Posted 23 сентября, 07:23

Published 23 сентября, 07:23

Modified 23 сентября, 12:53

Updated 23 сентября, 12:53

Поддержка женского футбола в Казахстане: достижения и вызовы

Поддержка женского футбола в Казахстане: достижения и вызовы

23 сентября 2024, 07:23
Фото: https://unsplash.com
В начале нулевых, когда отечественный футбол в Казахстане только становился массовым, его женскую версию многие не воспринимали как спорт. Матчи с участием девушек считались экзотикой, а посмотреть их приходили обычно или ради необычного зрелища, или ради шуток.

Единственной популярной футболисткой того времени была Мария Ялова, впоследствии лучший игрок и бомбардир в истории республики. Сейчас она занимает должность тренера в женской сборной Казахстана до 17 лет, а также работает наставницей в структуре ФК «Кайрат».

Ялова неоднократно выступала за поддержку женского футбола, отмечая, что он не прогрессирует в стране. В последнее время она несколько изменила точку зрения, подтвердив положительные сдвиги. Однако, читая новости казахского футбола и являясь его непосредственным функционером, Мария уверена, что женский футбол в РК все еще находится в зачаточном состоянии. Ему недостает системной поддержки, качественной инфраструктуры и широкой популяризации. О том, что сделано, какие проблемы решены, а какие остались — читайте в нашем материале.

О прошлом и настоящем

Мария Ялова, наблюдая за развитием женского футбола в Казахстане, констатирует существенные перемены в течение последних лет. Еще в 2017 году она выражала сомнения касательно успешного продвижения данной дисциплины в стране, не веря в ее светлое будущее. Тем не менее немногим позже ситуация резко изменилась, поэтому на смену скепсису пришел сдержанный оптимизм.

Ключевым моментом стал 2019 год, когда в структуру мужских футбольных клубов впервые ввели команды из числа девушек. Все началось с юных футболисток 2005–2008 годов рождения. Тогда в чемпионате участвовало около 20 подобных коллективов, а теперь картина заметно преобразилась: в организации каждого ФК создано по три возрастных группы для воспитанниц:

  • старшая;
  • средняя;
  • младшая.

Это свидетельствует о планомерном подходе к решению проблемы поддержки женского футбола и растущем интересе к нему как со стороны игроков, так и со стороны спортивных ассоциаций.

В каких клубах женский футбол наиболее развит

По словам Яловой, лучшим в этом плане является женский футбольный клуб из Шымкента — «БИИК-Казыгурт». Абсолютный рекорд побед на национальном чемпионате и регулярные успехи в Лиге чемпионов действительно обеспечивают команде особый статус лидера в регионе. Впрочем, остальные коллективы из первых лиг тоже не отстают. ФК «Актобе» подтянулся, «Ордабасы» завел профессиональную женскую дружину, а «Томирис-Туран» и «Окжетпес» активно набирают девушек в профессиональные составы. На горизонте следующего сезона — еще больше новых команд из представительниц прекрасного пола, так что скучать не придется.

Что мешает процветать женскому футболу в Казахстане

Главная беда — несмотря на определенные достижения и энтузиазм отдельных личностей, женский футбол продолжает оставаться на периферии внимания спортивной общественности и властей. Кроме того, девушки в этом виде спорта получают смешные зарплаты, поэтому по достижению 20-лет многие перспективные футболистки вынуждены оставить карьеру, чтобы заработать на жизнь. Вот почему на данном поприще без комплексной государственной поддержки и активного участия бизнес-сообщества достичь значимых результатов будет крайне сложно.

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