Поддержка женского футбола в Казахстане: достижения и вызовы

Posted 23 сентября, 07:23
Published 23 сентября, 07:23
Modified 23 сентября, 12:53
Updated 23 сентября, 12:53
Единственной популярной футболисткой того времени была Мария Ялова, впоследствии лучший игрок и бомбардир в истории республики. Сейчас она занимает должность тренера в женской сборной Казахстана до 17 лет, а также работает наставницей в структуре ФК «Кайрат».
Ялова неоднократно выступала за поддержку женского футбола, отмечая, что он не прогрессирует в стране. В последнее время она несколько изменила точку зрения, подтвердив положительные сдвиги. Однако, читая новости казахского футбола и являясь его непосредственным функционером, Мария уверена, что женский футбол в РК все еще находится в зачаточном состоянии. Ему недостает системной поддержки, качественной инфраструктуры и широкой популяризации. О том, что сделано, какие проблемы решены, а какие остались — читайте в нашем материале.
Мария Ялова, наблюдая за развитием женского футбола в Казахстане, констатирует существенные перемены в течение последних лет. Еще в 2017 году она выражала сомнения касательно успешного продвижения данной дисциплины в стране, не веря в ее светлое будущее. Тем не менее немногим позже ситуация резко изменилась, поэтому на смену скепсису пришел сдержанный оптимизм.
Ключевым моментом стал 2019 год, когда в структуру мужских футбольных клубов впервые ввели команды из числа девушек. Все началось с юных футболисток 2005–2008 годов рождения. Тогда в чемпионате участвовало около 20 подобных коллективов, а теперь картина заметно преобразилась: в организации каждого ФК создано по три возрастных группы для воспитанниц:
Это свидетельствует о планомерном подходе к решению проблемы поддержки женского футбола и растущем интересе к нему как со стороны игроков, так и со стороны спортивных ассоциаций.
По словам Яловой, лучшим в этом плане является женский футбольный клуб из Шымкента — «БИИК-Казыгурт». Абсолютный рекорд побед на национальном чемпионате и регулярные успехи в Лиге чемпионов действительно обеспечивают команде особый статус лидера в регионе. Впрочем, остальные коллективы из первых лиг тоже не отстают. ФК «Актобе» подтянулся, «Ордабасы» завел профессиональную женскую дружину, а «Томирис-Туран» и «Окжетпес» активно набирают девушек в профессиональные составы. На горизонте следующего сезона — еще больше новых команд из представительниц прекрасного пола, так что скучать не придется.
Главная беда — несмотря на определенные достижения и энтузиазм отдельных личностей, женский футбол продолжает оставаться на периферии внимания спортивной общественности и властей. Кроме того, девушки в этом виде спорта получают смешные зарплаты, поэтому по достижению 20-лет многие перспективные футболистки вынуждены оставить карьеру, чтобы заработать на жизнь. Вот почему на данном поприще без комплексной государственной поддержки и активного участия бизнес-сообщества достичь значимых результатов будет крайне сложно.