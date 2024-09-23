Полведра запрещенки насобирали грибники в Приморье — фото

Posted 22 сентября, 23:55
Published 22 сентября, 23:55
Modified 23 сентября, 00:06
Updated 23 сентября, 00:06
Осень — это отличное время для «тихой охоты» в Приморье. Однако жителям региона стоит помнить не только о собственной безопасности, но и о сохранении редких растений.
Грибники из Уссурийска поделились в социальных сетях результатами очередной вылазки в лес.
«Грибной сезон продолжается», — похвастались «охотники».
Также приморцы поделились фотографией, на которой запечатлены, по мнению многих комментаторов, оленьи рожки, которые известны под названием Ромария желтая. Важно отметить, что данный вид грибов занесен в Красную книгу.
К слову, большая часть подписчиков знала о том, что оленьи рожки являются редкими. Остается надеяться, что автор снимка, ознакомившись с комментариями, впредь не будет срезать краснокнижные грибы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, за что любители «тихой охоты» могут лишиться крупной суммы денег.