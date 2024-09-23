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Posted 22 сентября, 23:55

Published 22 сентября, 23:55

Modified 23 сентября, 00:06

Updated 23 сентября, 00:06

Краснокнижные грибы вынесли из леса жители Приморского края

Полведра запрещенки насобирали грибники в Приморье — фото

22 сентября 2024, 23:55
Фото: Изображение Midjourney

Краснокнижные грибы вынесли из леса жители Приморского края

Сюжет
Лес
Грибной сезон набирает обороты в Приморском крае. Но иногда увлекательный досуг приобретает противозаконный характер.

Осень — это отличное время для «тихой охоты» в Приморье. Однако жителям региона стоит помнить не только о собственной безопасности, но и о сохранении редких растений.

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Грибники из Уссурийска поделились в социальных сетях результатами очередной вылазки в лес.

«Грибной сезон продолжается», — похвастались «охотники».

Также приморцы поделились фотографией, на которой запечатлены, по мнению многих комментаторов, оленьи рожки, которые известны под названием Ромария желтая. Важно отметить, что данный вид грибов занесен в Красную книгу.

Фото: Погода 25 регион

К слову, большая часть подписчиков знала о том, что оленьи рожки являются редкими. Остается надеяться, что автор снимка, ознакомившись с комментариями, впредь не будет срезать краснокнижные грибы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, за что любители «тихой охоты» могут лишиться крупной суммы денег.

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