Работники банка могут оказаться подставными: каким звонкам лучше не верить?

Posted 23 сентября, 08:09
Published 23 сентября, 08:09
Modified 23 сентября, 08:11
Updated 23 сентября, 08:11
Полицейские призывают жителей Приморья быть осторожнее: в крае участились случаи мошенничества.
Если вы получили звонок от представителя «банка» или «правоохранительных органов», утверждающего о подозрительной операции на вашем банковском счете, кредите, оформленном на вас без вашего разрешения, или несанкционированном списании денег, сразу завершите разговор и свяжитесь с ближайшим отделением банка для проверки информации. Не сообщайте личные данные, данные карты или коды из SMS незнакомым людям. Не устанавливайте на телефон приложения по просьбе незнакомцев.
Не выполняйте финансовые операции без понимания их цели. Никогда не переводите деньги по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов. Проверяйте информацию из Интернета и звонков в достоверных источниках, к примеру, на сайтах банков и в службах поддержки. Используйте только проверенные сайты в Интернете. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть мошенникам.
Расскажите об этом вашим старшим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они были в курсе. Соблюдайте меры безопасности для сохранения имущества.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, скольких жителей Приморья обманули киберпреступники.