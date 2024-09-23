Работники банка могут оказаться подставными: каким звонкам лучше не верить?

Не выполняйте финансовые операции без понимания их цели. Никогда не переводите деньги по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов. Проверяйте информацию из Интернета и звонков в достоверных источниках, к примеру, на сайтах банков и в службах поддержки. Используйте только проверенные сайты в Интернете. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть мошенникам.