Руками — трогать: Приморская картинная галерея пополнила коллекцию тактильных модулей

Posted 23 сентября, 00:49
Published 23 сентября, 00:49
Modified 23 сентября, 00:51
Updated 23 сентября, 00:51
— С 2017 года мы планомерно и на постоянной основе ведём работу по инклюзии, по созданию тактильных макетов тех картин, которые представлены в наших залах, в нашей коллекции, — сказала на открытии выставки директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко. — Каждый раз, планируя новые выставки, мы обязательно включаем в них создание тактильного модуля — для людей слабовидящих. И наше стремление сделать залы галереи, выставки доступными для всех, в том числе для людей с пониженным зрением, находит полную поддержку в министерстве культуры и архивного дела правительства Приморского края. У нас уже есть тактильные копии картин Ильи Репина, Ивана Шишкина, они представлены в залах. Сегодня мы открываем сразу четыре тактильных модуля — иконы XVI века «Троица Ветхозаветная» и картина «Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия» неизвестного художника XVIII века (копия с работы Д. Г. Левицкого), «Портрет князя Д. М. Голицына» работы Фёдора Рокотова и «Стволы» Роберта Фалька.
Тактильные модули размещены в залах галереи рядом с теми картинами, с которых они сделаны. Посетители с пониженным зрением могут узнать всю информацию о картине с помощью пояснений на азбуке Брайля, а затем в буквальном смысле осмотреть ее — руками. Тактильные модули выполняются по специальной технологии, повторяя в объёмной копии все детали живописной работы.
— Для людей с ограниченными возможностями очень важны социализация и возможность посещения культурных событий, а подобные тактильные станции, которые подготовлены для этой выставки, — часть доступной среды, — отметила министр культуры и архивного дела правительства Приморского края Елена Бронникова. — Необходимо и дальше развивать инклюзивное направление, чтобы как можно больше приморцев могли прикоснуться к искусству.
На открытии выставки присутствовали те, кому она предназначена, — люди с пониженным зрением. Они отмечали, как важен этот проект, как расширяет он рамки доступного, как помогает оценить мир искусства, сделать его понятнее тем, кто видит мир кончиками пальцев.
В галерее подчеркнули: для незрячих и слабовидящих посетителей на выставке будут регулярно проходить экскурсии с тифлокомментарием дополненные музыкальными композициями XVIII–XIX веков для лучшего погружения в атмосферу эпохи.
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