Руками — трогать: Приморская картинная галерея пополнила коллекцию тактильных модулей

Тактильные модули размещены в залах галереи рядом с теми картинами, с которых они сделаны. Посетители с пониженным зрением могут узнать всю информацию о картине с помощью пояснений на азбуке Брайля, а затем в буквальном смысле осмотреть ее — руками. Тактильные модули выполняются по специальной технологии, повторяя в объёмной копии все детали живописной работы.