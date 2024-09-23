Семья Галецких: о работе говорим с утра до вечера

Двое сыновей Галецкий уже выросли и покинули родительское гнездо: старший работает проектировщиком в Санкт-Петербурге, младший продолжает учёбу в Иркутске. Но скучать супругам некогда: забот требует и огород, и садовый участок, и живность — коровы, кони. Как принято в степных районах Бурятии и как делают многие их земляки, Галецкие отпускают своих коней в общий табун, лишь изредка вмешиваясь в их дикую жизнь — например, лечат захромавших жеребят. Отдых в этих местах тоже традиционный — выезды с палатками на Байкал, рыбалка на омуля. Однако и походный вариант отпуска требует затрат, так что уверенность в финансовой стабильности родного предприятия — надёжный якорь для семьи энергетиков.