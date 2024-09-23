Семья Галецких: о работе говорим с утра до вечера

Posted 23 сентября, 11:16
Published 23 сентября, 11:16
Modified 23 сентября, 11:18
Updated 23 сентября, 11:18
В бурятском посёлке Краснокаменск таких предприятий сразу два — цементный завод и Тимлюйская ТЭЦ, снабжающая его энергией. Для семьи Галецких ТЭЦ — буквально второй дом. Алексей Николаевич трудится на предприятии уже 33 года. Свой трудовой путь здесь он начинал в 1992 году зольщиком, потом стал машинистом котла, а с 2007 уверенно занимает должность начальника смены котельного цеха. За все эти годы Алексей Николаевич изучил оборудование цеха до мельчайших тонкостей и чувствует биение пара в котлах буквально как биение собственного сердца.
— Работа — это мой дом, на смене в цеху у нас трудятся семь человек, и все мы понимаем друг друга с полуслова. Конечно, от нештатных ситуаций никто не застрахован, и не каждая смена проходит гладко, но мы стараемся не допускать перебоев с теплоснабжением, — рассказывает начальник смены о своей работе.
С женой Ниной Алексея Галецкого свела профессиональная судьба: они познакомились, уже работая в энергетической отрасли, когда предприятия направили их на повышение квалификации в Иркутск. Нина Игоревна приехала от Харанорской ГРЭС, где трудилась аппаратчиком химводоочистки. В таком же качестве работает она и теперь — только уже на Тимлюйской ТЭЦ, в Бурятском филиале ПАО «ТГК-14». На вопрос, говорят ли супруги друг с другом о работе, Алексей Николаевич с воодушевлением отвечает:
— Каждый день с утра до вечера! Вместе работаем, как без этого? И на работе мы вместе, и дома вместе. Что-то друг другу подсказываем, вместе разбираемся в схемах, такая жизнь семейная.
Двое сыновей Галецкий уже выросли и покинули родительское гнездо: старший работает проектировщиком в Санкт-Петербурге, младший продолжает учёбу в Иркутске. Но скучать супругам некогда: забот требует и огород, и садовый участок, и живность — коровы, кони. Как принято в степных районах Бурятии и как делают многие их земляки, Галецкие отпускают своих коней в общий табун, лишь изредка вмешиваясь в их дикую жизнь — например, лечат захромавших жеребят. Отдых в этих местах тоже традиционный — выезды с палатками на Байкал, рыбалка на омуля. Однако и походный вариант отпуска требует затрат, так что уверенность в финансовой стабильности родного предприятия — надёжный якорь для семьи энергетиков.
— Приятно знать, что твоя работа нужна людям, что мы даём тепло, и что станция не закроется, какие бы ни случались финансовые кризисы, — говорит Нина Галецкая.
Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и оперативному персоналу и другие.