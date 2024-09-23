«Туда снова рванут туристы?»: популярнейший пляж с теплым морем опустел в Приморье

Posted 23 сентября 2024, 03:34
Published 23 сентября 2024, 03:34
Modified 23 сентября 2024, 03:36
Updated 23 сентября 2024, 03:36
В Приморском крае продолжается, пусть и не так активно, пляжный сезон. Отдыхающие наслаждаются чарующими видами моря в Ливадии и Триозерье. Многие комментаторы отмечают, что море балует туристов комфортной для купания температурой.
Получается, именитый южный берег может вновь подвергнуться ажиотажу со стороны путешественников. Ведь впереди еще два дня, которые обещают стать теплыми в регионе.
К слову, жители Находки поделились, что местные пляжи действительно радуют отдыхающих.
«На пляже Антарес невероятно комфортно, ноги помочили вода чистейшая и на удивление теплая», — отметила девушка.
Также подписчики социальных сетей поделились атмосферой в Славянке. Судя по фото, там атмосфера тоже располагает к отдыху.