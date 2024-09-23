Великий крабовый путь: жителям Хуньчуня полюбился деликатес из Приморья — видео

Posted 23 сентября, 03:57
Published 23 сентября, 03:57
Modified 23 сентября, 03:57
Updated 23 сентября, 03:57
«Крабовая» улица в приграничном Хуньчуне пользуется довольно большим спросом у горожан — сюда приходят целыми семьями, чтобы поесть свежеприготовленного краба и другие деликатесы, которые, кстати, завозятся из Приморского края. Можно сказать, что у жителей Поднебесной сложилась такая «рыбная» традиция.
Почти весь объем морских крабов, импортируемых из Приморья, завозится в Хуньчунь через приморский порт Зарубино, расположенного в 71 километре от приграничного города. При этом камчатский краб составляет 80 процентов от общего объема импорта этого деликатеса в Хуньчунь.
В 2023 году торговые компании Хуньчуня ввезли из Приморья более 40 тысяч тонн морского краба. Это более, чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда еще действовали коронавирусные ограничения. Такой значительный рост сами жители Поднебесной объясняют растущей популярностью деликатеса — китайцы «распробовали» мясо морского краба. Отметим, что в Китае больше распространен так называемый мохнаторукий краб.
Мясо краба, поступающего из Приморья в Хуньчунь, реализуется по всему Китаю, часть продукции отправляется в местные рестораны, которых в Хуньчуне в последнее время становится всё больше, пишет портал Biang.ru.
Местный предприниматель Юй Чэнхай, который занимается импортом мяса краба из Приморья еще с 2011 года, рассказывает, что объемы поставок за это время вырос в разы.
«Если раньше я с трудом мог реализовать партию в четыре тонны мяса краба по Китаю, то сейчас я моментально реализую партии по 20 тонн. Компании сами на нас выходят, а до этого мы обходили компании, пытались их заинтересовать», — рассказал он.
Напомним, что переориентации на Россию предшествовал долгий период, когда Поднебесная в основном поставляла морепродукты в КНДР. Россия стала приоритетом с 2017 года — тогда Совет Безопасности ООН в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна принял резолюцию номер, расширяющую санкции против КНДР, и накладывающую запрет, в том числе, на импорт морепродуктов из этой страны. Этот запрет открыл новые возможности для российских крабов и морепродуктов, которые постепенно заняли нишу в экономике Хуньчуня.
Стоит отметить, что Приморский край развивает товарооборот с соседним Китаем не только в сфере морских поставок, и не только с Хуньчунем.ю Так в сентябре Владивосток посетила делегация их провинции Ляонин, чтобы договориться о развитии сотрудничества во многих сферах экономики.
«У нас большие планы по сотрудничеству с Приморьем. Мы приехали на Восточный экономической форум, встретились с Губернатором Приморского края, договорились развивать сотрудничество в сферах морских перевозок, промышленности и цифровых технологий. У нашего бизнеса тоже есть интерес по развитию сотрудничества, поэтому мы взяли в Приморье в состав делегации заинтересованные компании для переговоров», — отметил вице-губернатор провинции Гао Тао.
А ранее региональное правительство договорилось с руководством провинции Цзилинь увеличить экспорт продуктов питания местного производства, в том числе рыбной промышленности, которые очень заинтересовали Поднебесную.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что стабильное развитие сотрудничества между Россией и Китаем подчеркнули на встрече Владимира Путина с Хань Чжэнем на ВЭФ-2024. В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических связей. В ходе разговора было подчеркнуто, что, несмотря на разнообразные вызовы и риски, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться в различных областях, особенно в сфере торговли и экономики. Стороны достигли запланированного объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов США. На этом фоне Приморский край смотрится весьма достойно, каждый год увеличивая грузооборот с провинциями КНР.