Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что стабильное развитие сотрудничества между Россией и Китаем подчеркнули на встрече Владимира Путина с Хань Чжэнем на ВЭФ-2024. В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических связей. В ходе разговора было подчеркнуто, что, несмотря на разнообразные вызовы и риски, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться в различных областях, особенно в сфере торговли и экономики. Стороны достигли запланированного объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов США. На этом фоне Приморский край смотрится весьма достойно, каждый год увеличивая грузооборот с провинциями КНР.