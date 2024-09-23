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Posted 23 сентября, 03:59

Published 23 сентября, 03:59

Modified 23 сентября, 04:01

Updated 23 сентября, 04:01

Автомобилиста госпитализировали после аварии в Приморье

Виновника аварии увезли в реанимацию: серьезное ДТП произошло во Владивостоке — фото

23 сентября 2024, 03:59
Фото: dpskontrol_125rus

Автомобилиста госпитализировали после аварии в Приморье

Сюжет
ДТП
Водитель кроссовера, которому стало плохо за рулем, учинил столкновение с легковушкой во Владивостоке. Вероятно, состояние виновника ДТП действительно ухудшилось, так как мужчину забрали медики.

В дальневосточной столице на Военном Шоссе случилось дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Рулевой Nissan X-Trail врезался в седан Honda. По данным аварийных комиссаров, ДТП произошло из-за того, что водителю кроссовера стало плохо и он не справился с управлением.

В результате аварии пострадал виновник столкновения, его госпитализировали в реанимацию.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ссора автомобилистов переросла в настоящее побоище на трассе в Приморском крае.

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