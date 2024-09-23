Виновника аварии увезли в реанимацию: серьезное ДТП произошло во Владивостоке — фото

Posted 23 сентября, 03:59
Published 23 сентября, 03:59
Modified 23 сентября, 04:01
Updated 23 сентября, 04:01
В дальневосточной столице на Военном Шоссе случилось дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Рулевой Nissan X-Trail врезался в седан Honda. По данным аварийных комиссаров, ДТП произошло из-за того, что водителю кроссовера стало плохо и он не справился с управлением.
В результате аварии пострадал виновник столкновения, его госпитализировали в реанимацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ссора автомобилистов переросла в настоящее побоище на трассе в Приморском крае.