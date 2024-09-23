Всё пропитано осенью: прохладный солнечный день ожидается в Приморье

Posted 22 сентября, 23:26
Published 22 сентября, 23:26
Modified 23 сентября, 00:07
Updated 23 сентября, 00:07
Сегодня, 23 сентября, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления. Максимальный температурный фон составит +17 — +22 °C.
Во Владивостоке осадков не ожидается. После обеда северный ветер сменится южным умеренным дуновением. Воздух прогреется до +17 — +19 °C.
В Уссурийске день пройдет без осадков. Направление ветра будет аналогично дуновению в краевой столице. Температура воздуха составит +20 — +22 °C.
В Находке дождей не предвидится. После полудня прогнозируется юго-восточный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +19 — +21 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя прохлада прочно обосновалась в Приморском крае.