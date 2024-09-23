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Posted 22 сентября, 23:26

Published 22 сентября, 23:26

Modified 23 сентября, 00:07

Updated 23 сентября, 00:07

Облачность и осеняя прохлада накроет Приморский край

Всё пропитано осенью: прохладный солнечный день ожидается в Приморье

22 сентября 2024, 23:26
Фото: vostokmedia.com

Облачность и осеняя прохлада накроет Приморский край

Сюжет
Погода
Мягкая осень обосновалась в Приморье, — непогода обходит регион стороной, а температуры постепенно понижаются.

Сегодня, 23 сентября, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления. Максимальный температурный фон составит +17 — +22 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. После обеда северный ветер сменится южным умеренным дуновением. Воздух прогреется до +17 — +19 °C.

В Уссурийске день пройдет без осадков. Направление ветра будет аналогично дуновению в краевой столице. Температура воздуха составит +20 — +22 °C.

В Находке дождей не предвидится. После полудня прогнозируется юго-восточный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +19 — +21 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +18°C;
  • Залив Находка — +15°C;
  • Залив Посьета — +19.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя прохлада прочно обосновалась в Приморском крае.

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