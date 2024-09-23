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Posted 23 сентября, 02:22

Published 23 сентября, 02:22

Modified 23 сентября, 02:27

Updated 23 сентября, 02:27

Автомобиль со спящим водителем скатился в море во Владивостоке

Заснул и вылетел в море: машина скатилась с обрыва на пляж во Владивостоке — видео

23 сентября 2024, 02:22
Фото: patrokl_info

Автомобиль со спящим водителем скатился в море во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
«Мазда Демио» скатилась с пустыря на пляж возле кафе на Патрокле во Владивостоке. По словам очевидцев, машина оказалась прямо в море.

Машина улетела с обрыва во Владивостоке. Водитель Mazda Demio остановился у придорожного кафе и лег спать в автомобиле. Во сне он случайно переключил передачу, машина скатилась с пустыря.

Очевидцы сообщают, что все произошло ночью, водитель не заметил обрыв. К счастью, никто ре пострадал.

У машины — совершенно новой, без номеров и пробега — повреждены передний и задний бамперы, пробиты колеса, сработали подушки безопасности.

По словам очевидцев, пока автомобиль поднимали, оборвался трос, спасать машину пришлось еще раз.

Видео: patrokl_info.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой дорогой автомобиль упал во двор частного дома.

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