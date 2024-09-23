Заснул и вылетел в море: машина скатилась с обрыва на пляж во Владивостоке — видео

Posted 23 сентября, 02:22
Published 23 сентября, 02:22
Modified 23 сентября, 02:27
Updated 23 сентября, 02:27
Машина улетела с обрыва во Владивостоке. Водитель Mazda Demio остановился у придорожного кафе и лег спать в автомобиле. Во сне он случайно переключил передачу, машина скатилась с пустыря.
Очевидцы сообщают, что все произошло ночью, водитель не заметил обрыв. К счастью, никто ре пострадал.
У машины — совершенно новой, без номеров и пробега — повреждены передний и задний бамперы, пробиты колеса, сработали подушки безопасности.
По словам очевидцев, пока автомобиль поднимали, оборвался трос, спасать машину пришлось еще раз.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой дорогой автомобиль упал во двор частного дома.