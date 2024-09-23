Жителей Приморья приглашают на Великое освящение Спасо-Преображенского собора

Posted 23 сентября, 06:45
Published 23 сентября, 06:45
Modified 23 сентября, 06:45
Updated 23 сентября, 06:45
Чин Великого освящения с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершит наместник Московской митрополии, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел в сослужении 6 дальневосточных архиереев и духовенства Приморской митрополии.
В ходе богослужения вокруг собора будет совершен крестный ход, затем будет совершена праздничная Божественная литургия. По ее окончанию состоится церемония награждения Патриаршими наградами основных благотворителей и участников возведения собора — именно благодаря им собор, строившийся целиком на средства жертвователей, увидел свет спустя 13 лет строительства.
По-настоящему праздничное для Приморья события отметят соответствующе — следить за ходом богослужения можно будет как на специально установленном рядом с собором мультимедийном экране, так и в прямом эфире на телеканале ОТВ-Прим.
В рамках Большого Освещения Храма на центральной площади Владивостока в этот день также пройдёт концерт Приморской сцены Мариинского театра. Солисты оперы, хор и симфонический оркестр под управлением дирижера Павла Смелкова исполнят не только признанные шедевры русской классической музыки, но и кантату «Новый храм», написанную специально к завершению строительства Спасо-Преображенского собора.
Гордость Приморья на века
Первая литургия в главном приморском храме состоялась еще в прошлом августе — в день празднования Преображения Господня, которому кафедральный собор и обязан своим названием. Чин малого освящения тогда совершил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, внесший значительный вклад в появление храма.
С тех пор богослужения в Спасо-Преображенском соборе проводятся каждый день, но вместе с ними продолжались и работы по росписи величественного сооружения, вид на который открывается всем кораблям, входящим в бухту Золотой Рог.
Высота храма с крестом достигает 67,5 метра, общая площадь — почти 5,3 тысячи метров. Это четвертый по масштабу храм в России, способный одновременно принять до трех тысяч прихожан. Проект стал самым масштабным для иконописцев из православных художественных мастерских «Ковчег» (Ярославль).
В своей работе мастера опирались на иконографию Спаса-на-Крови, однако классические сюжеты Евангелия выполнены не в мозаике, как в петербургском храме, а трудоемким методом золочения фона. Теперь результаты этой впечатляющей работы смогут оценить и прихожане.
«Большие требования со стороны Владыки Владимира были к качеству работ. Собор строится на века, поэтому должна строго соблюдаться технология — качественным должен быть весь „пирог“, который кладется на стены, от штукатурки до краски. Все материалы здесь используются специализированные, для храмов. Сами краски мы использовали силикатные, которые позволяют стенам дышать, гарантируют долговременную сохранность живописи. Вся технология была продумана с учетом местного климата, приморских особенностей», — рассказывал главный художник «Ковчега» Зураб Модебадзе.