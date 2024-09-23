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Posted 23 сентября, 06:51

Published 23 сентября, 06:51

Modified 23 сентября, 06:54

Updated 23 сентября, 06:54

Жители Владивостока в восторге: новый павильон «УРСА» открылся на Крыгина

Жители Владивостока в восторге: новый павильон «УРСА» открылся на Крыгина

23 сентября 2024, 06:51
Фото: «УРСА»
Сюжет
Магазин
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В минувшую субботу, 21 сентября, во Владивостоке открылся новый фирменный павильон «УРСА» на Крыгина, 16. Теперь жители Эгершельда могут насладиться разнообразным ассортиментом мороженого, которое так полюбилось приморцам.

Символ фабрики мороженого «УРСА» начал открытие нового филиала весьма торжественно. Белый медведь приглашал гостей на дегустацию лакомств. Вкусное мероприятие не обошлось без очереди желающих отведать любимые холодные десерты.

Фото: «УРСА»

Горожане насладились дегустацией различных сортов мороженого и музыкальным представлением, а также сделали памятные фотографии с танцующим белым медведем — главным маскотом фабрики.

Фото: «УРСА»

Татьяна Самойленко, исполнительный директор «Фабрики», подчеркнула важность расширения сети фирменных павильонов.

— Мы делаем всё для того, чтобы жители края всегда могли насладиться нашим свежайшим продуктом по специальной цене. Для нас это один из приоритетов нашей работы, чтобы мороженое «УРСА» было доступно жителям нашего края. Поэтому в будущем мы продолжим открывать свои фирменные магазины, — сказала она.

Теперь на Крыгина, 16, как и во всех магазинах «УРСА», жители краевой столицы смогут приобрести любимое мороженое по доступным ценам.

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