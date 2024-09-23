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Posted 23 сентября, 00:52

Published 23 сентября, 00:52

Modified 23 сентября, 00:54

Updated 23 сентября, 00:54

Летучие мыши стали залетать в квартиры во Владивостоке

Жуткое соседство: рукокрылые «вампиры» заполоняют многоэтажки Владивостока — фото

23 сентября 2024, 00:52
Фото: 1MI

Летучие мыши стали залетать в квартиры во Владивостоке

Сюжет
Животные
Летучие мыши постепенно становятся завсегдатаями в одном из районов Владивостока. Хищные животные появляются не только в подъездах многоэтажек, но и в квартирах горожан.

Летучие мыши стали часто беспокоить жителей микрорайона Снеговая падь, сообщают новые медиа. В социальных сетях появились снимки, на которых хищницы «красуются» прямо в домах горожан. Судя по фото, животные ведут себя не особо дружелюбно.

Фото: HARDКОРЮШКА

К слову, в комментариях приморцы поделились информацией о вынужденном соседстве.

«У нас тоже в подъезде висела три или четыре дня, вчера ночью свалила. Они у нас на чердаке живут», — поведала девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змеи стали часто наведываться в жилые комплексы дальневосточной столицы.

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