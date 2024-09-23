Жуткое соседство: рукокрылые «вампиры» заполоняют многоэтажки Владивостока — фото

Летучие мыши стали залетать в квартиры во Владивостоке

Сюжет Животные

Летучие мыши постепенно становятся завсегдатаями в одном из районов Владивостока. Хищные животные появляются не только в подъездах многоэтажек, но и в квартирах горожан.