Жуткое соседство: рукокрылые «вампиры» заполоняют многоэтажки Владивостока — фото

Posted 23 сентября, 00:52
Published 23 сентября, 00:52
Modified 23 сентября, 00:54
Updated 23 сентября, 00:54
Летучие мыши стали часто беспокоить жителей микрорайона Снеговая падь, сообщают новые медиа. В социальных сетях появились снимки, на которых хищницы «красуются» прямо в домах горожан. Судя по фото, животные ведут себя не особо дружелюбно.
К слову, в комментариях приморцы поделились информацией о вынужденном соседстве.
«У нас тоже в подъезде висела три или четыре дня, вчера ночью свалила. Они у нас на чердаке живут», — поведала девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змеи стали часто наведываться в жилые комплексы дальневосточной столицы.