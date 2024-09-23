Зовут барабаны в театр: под рокот и мощь открылся Тихоокеанский театральный фестиваль

На площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке, где проходили концерты группы «Нобуси», все два дня было очень многолюдно. Слушатели вместе отбивали ритм, ревели от восторга, аплодировали до боли в ладонях, дарили музыкантам цветы и брали автографы. А японские барабанщики выкладывались на все сто, нет, на 150 процентов — именно так сказал Кунихиро Кавахара.