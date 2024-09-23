Зовут барабаны в театр: под рокот и мощь открылся Тихоокеанский театральный фестиваль

Posted 23 сентября, 02:05
Published 23 сентября, 02:05
Modified 23 сентября, 02:42
Updated 23 сентября, 02:42
Международный Тихоокеанский театральный фестиваль организован по государственной программе развития этого искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2019 году. Ее инициатором выступили Государственный театр наций и его художественный руководитель Евгений Миронов, проект поддержал президент России Владимир Путин.
Начало работы Тихоокеанского театрального фестиваля приветствовали президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Приветствие фестивалю от имени президента России и поздравления от губернатора Приморья передала гостям и зрителям форума председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
— Фестиваль по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни российского Дальнего Востока, всей страны. Объединяя на своих площадках ярких, талантливых представителей творческих профессий из России и Аргентины, Армении и Беларуси, Бразилии и Германии, Индии и Канады, Китая и Японии, он создает особую, вдохновляющую атмосферу, дарит жителям и гостям столицы Приморья радость встречи с высоким искусством. И, конечно, фестиваль вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, способствует успешной реализации совместных проектов, укреплению доверия и взаимопонимания между людьми, — подчеркнула она.
11 спектаклей и 31 образовательное мероприятие — вот такая насыщенная программа в этом году у фестиваля, проведение которого поддерживает правительство Приморского края.
Первым спектаклем, который увидели зрители в день открытия фестиваля 20 сентября, стала постановка из КНР — «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа» (12+). В большом зале Приморской сцены Мариинского театра развернулась «поэтическая драма», основой которой стало уникальное произведение искусства — святыня китайской культуры — пейзаж «Панорама гор и рек», написанный более 1000 лет назад.
Такие же древние корни имеет и искусство, которое второй день фестиваля продемонстрировала всему Владивостоку всемирно известной группа японских барабанщиков тайко «Нобуси». Два дня подряд — 21 и 22 сентября — они давали по два выступления в день, щедро даря свою музыку, драйв, харизму зрителям и буквально пронзая публику яростными, зажигательными, древними и современными одновременно ритмами барабанов и флейты.
— Мы выступали в самых разных странах, но только в России получаем такой горячий, такой искренний приём, мы чувствуем, как наша музыка отражается и находит отклик в душах зрителей, — сказал основатель и художественный руководитель группы «Нобуси», композитор Кунихиро Кавахаро. — Многие наши композиции основаны на японских традициях, посвящены и вдохновлены праздниками, которые в Японии отмечают столетиями и которые никогда не обходятся без барабанов. Наша музыка основана на ритме, но ритм — это черно-белая краска, а я, когда пишу композиции для нашего коллектива, ставлю перед собой задачу добавить цвета, яркости в музыку, раскрасить ее.
На площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке, где проходили концерты группы «Нобуси», все два дня было очень многолюдно. Слушатели вместе отбивали ритм, ревели от восторга, аплодировали до боли в ладонях, дарили музыкантам цветы и брали автографы. А японские барабанщики выкладывались на все сто, нет, на 150 процентов — именно так сказал Кунихиро Кавахара.
— В Японии бой барабанов всегда сзывал людей на какие-то важные события, собирал народ, — отметил музыкант. — Мы своим выступлением на площади постараемся собрать как можно больше зрителей на все спектакли и все события Тихоокеанского театрального фестиваля. Мы впервые во Владивостоке и в полном восторге от города. Он создан для барабанного ритма!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что образовательная программа фестиваля стартовала на неделю раньше.