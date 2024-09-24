Больше не затопит: начался ремонт ливневой канализации в центре Владивостока

Posted 24 сентября, 07:37
Published 24 сентября, 07:37
Modified 24 сентября, 07:39
Updated 24 сентября, 07:39
В районе улиц Пограничная и Батарейная началось обследование системы водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Рабочим пришлось разобрать асфальтовое покрытие, чтобы добраться до ливневой канализации.
Специалисты сообщили, что уборка мусора и ремонт системы водоотведения освободит данный район от подтоплений в период сильных дождей.
«Сейчас вскрыты три участка: две в районе малых полей стадиона „Динамо“ и одна в районе нового скейт-парка на набережной Спортивной гавани. Работы проводит компания-подрядчик. Провести полное обследование сети, прочистку и восстановление тех участков, где это потребуется, подрядчику необходимо до конца октября», — подчеркнул Юрий Трунов, заместитель руководителя городского управления дорог.
Важно отметить, что компании-подрядчику предстоит выполнить масштабные работы, — очистить около 1 000 кубических метров коллектора канализации, восстановить дождеприёмные камеры, отремонтировать смотровые колодцы и трубопровод, после чего заняться восстановлением и преображением территории.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке отремонтируют важный перекресток. Дорожники не только преобразят автомобильную развязку, но и изменят геометрию проезжей части.