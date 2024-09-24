Ефимов: В ТиНАО Москвы удалось ввести 370 тыс. м2 нежилых помещений за 2024 год

Posted 24 сентября, 15:35
Published 24 сентября, 15:35
Modified 24 сентября, 15:35
Updated 24 сентября, 15:35
Как сообщает stroi.mos.ru, с таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он рассказал, что за первые восемь месяцев этого года было запущено в использование более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о более чем 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысячах квадратных метров помещений социального и промышленного характера. А в августе в ТиНАО возвели и запустили в работу более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.
В пределах ТиНАО появляются объекты недвижимости различного назначения, строящиеся по монолитно-каркасной технологии. Фасады новых зданий облицовывают современными материалами, например керамическим кирпичом. Входные группы при этом создают сквозными, со входами на уровне земли.
Проекты включают в себя индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение. На финальном этапе осуществления всех работ оформляется придомовая территория, на которой проектируются плоскостные парковки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха со скамейками и клумбами.
Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО новые постройки возводятся строго в соответствии с принципом комплексного освоения территорий. Здесь появляются жилые дома и социальные объекты, прокладываются новые транспортные маршруты, а населению предлагаются новые рабочие места. За последнее время здесь масштабно инвестируется возведение больших технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также предприятия малого и среднего бизнеса. В полной мере используются придомовые территории, образующиеся в местах жилой застройки.
Это магазины, кондитерские, аптеки, бытовые сервисы, медцентры, салоны красоты и прочие места продаж и оказания услуг, благодаря появлению которых образовались десятки тысяч рабочих мест, располагающихся в непосредственной близости от мест проживания населения.
После присоединения новых территорий к Москве масштаб инвестирования в градостроительное развитие дорос до 3,7 триллиона рублей. Согласно экономическим прогнозам к 2035 году он будет составлять 10 триллионов рублей.