Ефимов: В ТиНАО Москвы удалось ввести 370 тыс. м2 нежилых помещений за 2024 год

Он рассказал, что за первые восемь месяцев этого года было запущено в использование более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о более чем 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысячах квадратных метров помещений социального и промышленного характера. А в августе в ТиНАО возвели и запустили в работу более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.