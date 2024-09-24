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Posted 24 сентября, 15:35

Published 24 сентября, 15:35

Modified 24 сентября, 15:35

Updated 24 сентября, 15:35

Ефимов: В ТиНАО Москвы удалось ввести 370 тыс. м2 нежилых помещений за 2024 год

Ефимов: В ТиНАО Москвы удалось ввести 370 тыс. м2 нежилых помещений за 2024 год

24 сентября 2024, 15:35
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
За текущий год в Троицком и Новомосковском административных округах завершилось строительство и ввод в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости — от малоэтажного жилья и индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов.

Как сообщает stroi.mos.ru, с таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что за первые восемь месяцев этого года было запущено в использование более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о более чем 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысячах квадратных метров помещений социального и промышленного характера. А в августе в ТиНАО возвели и запустили в работу более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

В пределах ТиНАО появляются объекты недвижимости различного назначения, строящиеся по монолитно-каркасной технологии. Фасады новых зданий облицовывают современными материалами, например керамическим кирпичом. Входные группы при этом создают сквозными, со входами на уровне земли.

Проекты включают в себя индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение. На финальном этапе осуществления всех работ оформляется придомовая территория, на которой проектируются плоскостные парковки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха со скамейками и клумбами.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО новые постройки возводятся строго в соответствии с принципом комплексного освоения территорий. Здесь появляются жилые дома и социальные объекты, прокладываются новые транспортные маршруты, а населению предлагаются новые рабочие места. За последнее время здесь масштабно инвестируется возведение больших технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также предприятия малого и среднего бизнеса. В полной мере используются придомовые территории, образующиеся в местах жилой застройки.

Это магазины, кондитерские, аптеки, бытовые сервисы, медцентры, салоны красоты и прочие места продаж и оказания услуг, благодаря появлению которых образовались десятки тысяч рабочих мест, располагающихся в непосредственной близости от мест проживания населения.

После присоединения новых территорий к Москве масштаб инвестирования в градостроительное развитие дорос до 3,7 триллиона рублей. Согласно экономическим прогнозам к 2035 году он будет составлять 10 триллионов рублей.

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