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Posted 24 сентября, 11:01

Published 24 сентября, 11:01

Modified 24 сентября, 11:01

Updated 24 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: «висельник» на мосту, грибной ажиотаж и отключение воды

Картина дня в Приморье: «висельник» на мосту, грибной ажиотаж и отключение воды

24 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

«Висельник» на дороге

Повешенный манекен с QR-кодом напугал многих жителей Приморья. В ситуации с «висельником» разобрались полицейские.

«Висельника» сняли с моста в Приморье
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Грибной ажиотаж

Сезон грибов начался еще весной и длился он на протяжении нескольких месяцев в Приморском крае. Но совсем скоро наступят холода, поэтому, вероятно, любители «тихой охоты» стали выбираться в лес чаще обычного. В новых медиа появляется все больше и больше фотографий после удачных вылазок.

Грибной ажиотаж начался в Приморье — фото
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Отключение воды

В среду, 25 сентября, большая часть Владивостока и часть Артемовского городского округа столкнутся с массовыми отключениями холодной воды на более чем 20 часов. Отключения начнутся в 03:00 и продлятся до позднего вечера.

Владивосток останется без холодной воды почти на сутки — список адресов
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