Картина дня в Приморье: «висельник» на мосту, грибной ажиотаж и отключение воды

Posted 24 сентября, 11:01
Published 24 сентября, 11:01
Modified 24 сентября, 11:01
Updated 24 сентября, 11:01
«Висельник» на дороге
Повешенный манекен с QR-кодом напугал многих жителей Приморья. В ситуации с «висельником» разобрались полицейские.
Грибной ажиотаж
Сезон грибов начался еще весной и длился он на протяжении нескольких месяцев в Приморском крае. Но совсем скоро наступят холода, поэтому, вероятно, любители «тихой охоты» стали выбираться в лес чаще обычного. В новых медиа появляется все больше и больше фотографий после удачных вылазок.
Отключение воды
В среду, 25 сентября, большая часть Владивостока и часть Артемовского городского округа столкнутся с массовыми отключениями холодной воды на более чем 20 часов. Отключения начнутся в 03:00 и продлятся до позднего вечера.