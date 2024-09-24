Картина дня в Приморье: «висельник» на мосту, грибной ажиотаж и отключение воды

Сезон грибов начался еще весной и длился он на протяжении нескольких месяцев в Приморском крае. Но совсем скоро наступят холода, поэтому, вероятно, любители «тихой охоты» стали выбираться в лес чаще обычного. В новых медиа появляется все больше и больше фотографий после удачных вылазок.