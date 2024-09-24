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Posted 24 сентября, 03:20

Published 24 сентября, 03:20

Modified 24 сентября, 03:22

Updated 24 сентября, 03:22

Медведь, убивший двух мужчин в Приморье, напал на собачий приют — новые медиа

Медведь-людоед растерзал собак в приюте для животных в Приморье? — новые медиа

24 сентября 2024, 03:20
Фото: 1MI

Медведь, убивший двух мужчин в Приморье, напал на собачий приют — новые медиа

Сюжет
Животные
Весть о нападении дикого зверя на двух мужчин в Приморском крае шокировала всю страну. Утренние новости из Пожарского района вновь заставили ужаснуться людей.

В новых медиа появилась информация о том, что медведь, который убил отца и сына в Лучегорске, вновь совершил ужасное.

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По сообщениям в социальных сетях, агрессивное животное залезло на территорию приюта для бездомных животных и растерзал беззащитных собак, сидевших на цепях. Подписчики новых медиа отметили, что жители муниципалитета не на шутку опасаются безумевшего медведя.

За подтверждением информации редакция «Восток-Медиа» обратилась к зоологу и генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

На данный момент стопроцентного подтверждения эксперты дать не могут. Но, по словам специалиста, информация о нападении поступила в охотнадзор, сотрудники ведомства уже отрабатывают имеющиеся данные.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сети появились жуткие кадры (18+) с места убийства двух мужчин в Приморье.

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