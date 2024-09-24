Медведь-людоед растерзал собак в приюте для животных в Приморье? — новые медиа

Posted 24 сентября, 03:20
Published 24 сентября, 03:20
Modified 24 сентября, 03:22
Updated 24 сентября, 03:22
В новых медиа появилась информация о том, что медведь, который убил отца и сына в Лучегорске, вновь совершил ужасное.
По сообщениям в социальных сетях, агрессивное животное залезло на территорию приюта для бездомных животных и растерзал беззащитных собак, сидевших на цепях. Подписчики новых медиа отметили, что жители муниципалитета не на шутку опасаются безумевшего медведя.
За подтверждением информации редакция «Восток-Медиа» обратилась к зоологу и генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
На данный момент стопроцентного подтверждения эксперты дать не могут. Но, по словам специалиста, информация о нападении поступила в охотнадзор, сотрудники ведомства уже отрабатывают имеющиеся данные.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сети появились жуткие кадры (18+) с места убийства двух мужчин в Приморье.