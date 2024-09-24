Медведь-людоед растерзал собак в приюте для животных в Приморье? — новые медиа

По сообщениям в социальных сетях, агрессивное животное залезло на территорию приюта для бездомных животных и растерзал беззащитных собак, сидевших на цепях. Подписчики новых медиа отметили, что жители муниципалитета не на шутку опасаются безумевшего медведя.