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Posted 24 сентября, 02:46

Published 24 сентября, 02:46

Modified 24 сентября, 02:48

Updated 24 сентября, 02:48

Медведь, напавший на людей в Приморье, может быть болен, считают специалисты

Медведь, напавший на людей в Приморье, может быть болен, считают специалисты

24 сентября 2024, 02:46
Фото: 1MI
Сюжет
Интернет
Медведь напал на людей в Приморском крае, в результате чего двое мужчин погибли. Специалисты считают, что он может быть ранен или болен. Корреспондент «Восток-Медиа» уточнил детали у руководителя центра «Амурский тигр».

По информации новых медиа, двое мужчин погибли от лап крупного зверя в Пожарском районе Приморья. Медведь также разорвал собаку, которая присутствовала рядом с людьми. Фотографии с места происшествия вызвали шок у местных жителей.

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Инцидент случился неподалеку от дачных участков, в нескольких километрах от населенного пункта. Случившееся подтвердили в краевом Следкоме. Сотрудники СКР Приморья сообщили, что животное напало на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения на даче в Пожарском районе. Мужчины скончались на месте от полученных травм.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

Генеральный директор центра подчеркнул, что просто так медведь забрести в поселок не мог. Такое поведение характерно для раненных или больных животных. За развитием ситуации следят специалисты Охотнадзора, центр «Амурский тигр» поддерживает их работу.

Также сообщается, что сотрудники Охотнадзора получили разрешение на отстрел зверя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях нападения медведя на двух мужчин в Приморье.

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