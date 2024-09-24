Медведь, напавший на людей в Приморье, может быть болен, считают специалисты

Инцидент случился неподалеку от дачных участков, в нескольких километрах от населенного пункта. Случившееся подтвердили в краевом Следкоме. Сотрудники СКР Приморья сообщили, что животное напало на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения на даче в Пожарском районе. Мужчины скончались на месте от полученных травм.