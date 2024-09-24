На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят перспективы российского агробизнеса

Posted 24 сентября, 19:35
Published 24 сентября, 19:35
Modified 24 сентября, 19:35
Updated 24 сентября, 19:35
Эксперты АПК сосредоточат внимание на таких темах, как оценка урожая этого года, возможные сценарии развития растениеводства, перспективы производства и применения российской агротехники, а также обеспечение сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.
Конференция также станет значимой площадкой для обсуждения современных трендов, таких как агрострахование, воздействие изменений климата на растениеводство и инвестиции в биотехнологические разработки. В числе спикеров заявлены представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.
Важно отметить, что ежегодно конференция привлекает до 150 участников из крупных компаний, обрабатывающих около 6 млн гектаров сельхозугодий, а также представителей рынков техники, семян, СЗР и удобрений. В течение дня пройдет насыщенная деловая программа с экспертными оценками и неформальным общением.