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Posted 24 сентября, 19:35

Published 24 сентября, 19:35

Modified 24 сентября, 19:35

Updated 24 сентября, 19:35

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят перспективы российского агробизнеса

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят перспективы российского агробизнеса

24 сентября 2024, 19:35
27 сентября 2024 года в Москве пройдет XIX конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство», на которую соберутся ключевые специалисты и руководители агрохолдингов для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Эксперты АПК сосредоточат внимание на таких темах, как оценка урожая этого года, возможные сценарии развития растениеводства, перспективы производства и применения российской агротехники, а также обеспечение сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.

Конференция также станет значимой площадкой для обсуждения современных трендов, таких как агрострахование, воздействие изменений климата на растениеводство и инвестиции в биотехнологические разработки. В числе спикеров заявлены представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.

Важно отметить, что ежегодно конференция привлекает до 150 участников из крупных компаний, обрабатывающих около 6 млн гектаров сельхозугодий, а также представителей рынков техники, семян, СЗР и удобрений. В течение дня пройдет насыщенная деловая программа с экспертными оценками и неформальным общением.

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