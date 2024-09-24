На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят перспективы российского агробизнеса

Конференция также станет значимой площадкой для обсуждения современных трендов, таких как агрострахование, воздействие изменений климата на растениеводство и инвестиции в биотехнологические разработки. В числе спикеров заявлены представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие пройдет при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.