«На выход, пожалуйста»: водитель из Владивостока гонит незваных пассажиров — фото

Во Владивостоке автомобили Toyota Prius стали символом такси. Почти все местные таксисты используют эти машины, что привело к возникновению устойчивого стереотипа: если видишь «Приус», значит, это такси. Однако владельцы этих автомобилей, не работающие в таксомоторных службах, начали испытывать неудобства от «незваных пассажиров», которые, вероятно, не дождавшись своего такси, садятся в их машины.