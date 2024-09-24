«На выход, пожалуйста»: водитель из Владивостока гонит незваных пассажиров — фото

Posted 24 сентября, 09:10
Published 24 сентября, 09:10
Modified 24 сентября, 09:10
Updated 24 сентября, 09:10
Во Владивостоке автомобили Toyota Prius стали символом такси. Почти все местные таксисты используют эти машины, что привело к возникновению устойчивого стереотипа: если видишь «Приус», значит, это такси. Однако владельцы этих автомобилей, не работающие в таксомоторных службах, начали испытывать неудобства от «незваных пассажиров», которые, вероятно, не дождавшись своего такси, садятся в их машины.
Чтобы решить эту проблему, водители начали использовать наклейки с надписями вроде «Не такси» и «Просто еду». Сегодня корреспондент «Восток-Медиа» увидел одну из таких машин:
Несмотря на креативные попытки изменить восприятие, многие признаются, что это не всегда помогает.
«Я уже устал объяснять людям, что я не таксист», — делится один из водителей.
Борьба с устойчивыми стереотипами — задача не из легких. Владельцы Prius во Владивостоке продолжают искать способы донести до окружающих, что их автомобили не предназначены для перевозки пассажиров. Но пока ситуация остается неизменной, можно лишь посмеяться над абсурдностью происходящего и надеяться на лучшее понимание среди горожан.