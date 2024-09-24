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Posted 24 сентября, 04:36

Published 24 сентября, 04:36

Modified 24 сентября, 04:40

Updated 24 сентября, 04:40

Обезумевший медведь расправился почти с 40 жертвами в Приморском крае

Почти 40 жертв: громкая история медведя-людоеда получила продолжение в Приморье

24 сентября 2024, 04:36
Фото: kandinsky

Обезумевший медведь расправился почти с 40 жертвами в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Крупный хищник сначала напал на людей, потом на приют для собак в Пожарском районе. Появились официальные подробности резонансных происшествий, которые переполошили весь Приморский край.

Шокирующее известие о медведе-людоеде, который погубил двух мужчин и их питомца, вновь переполошило Приморье. Агрессивное животное напало на приют для бездомных «хвостиков» и лишило жизни 35 собак.

«Погибло 35 голов»: приют для собак пострадал от медведя-людоеда в Приморье
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В telegram-канале МВД рассказали подробности чудовищного инцидента. В 10:45 в отделение полиции поступило сообщение о том, что медведь залез на территорию приюта. От лап хищника пострадали десятки собак.

Правоохранители оцепили место происшествия. Полицейские патрулируют на территории муниципалитета, чтобы животное не пробралось в Лучегорск. Сотрудники охотнадзора занимаются отловом медведя.

Важно отметить, что по официальным данным МВД погибли 30 собак. В приюте «Друг» редакции сообщили о 35 жертвах. Также, по данным СКР Приморья, на счету медведя два человека и одна собака.

Приморцы с сочувствием отнеслись к произошедшему.

«Как же жаль собачек. Они даже убежать не могли, наверняка на цепях были»;
«Кошмар полнейший. Что-то с медведем явно не так»;
«Да, не припомню, чтобы случалось подобное… Полная жесть».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сети появились жуткие кадры (18+) из дачного домика, где зверь совершил первое резонансное нападение в Приморье.

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