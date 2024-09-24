Под соусом из гребешков: тысячу стейков приготовит известный шеф-повар на Курилах

Posted 24 сентября, 10:21
Published 24 сентября, 10:21
Modified 24 сентября, 10:23
Updated 24 сентября, 10:23
Вы пробовали когда-нибудь мраморный стейк, приготовленный под соусом из морского гребешка и поданный с морской водорослью? А вот у жителей Курил такая возможность появится уже в конце сентября — для островитян приготовят тысячу таких стейков и угостят совершенно бесплатно. Пропустить такое событие жители Южно-Курильска просто не могут.
Известный шеф-повар Василий Емельяненко приедет на Курилы, чтобы угостить островитян особым блюдом с дальневосточным гастроколоритом. Это будут мраморные стейки под соусом из местных, курильских гребешков. Блюдо будет подаваться вместе с морским виноградом, приготовленным мастером по специальной рецептуре. Интересное сочетание, не правда ли. Вот и Василий Емельяненко уверен, что нестандартный подход, высокое качество местных продуктов, и, конечно, мастерство шефа сделают свое дело — гости гастрономического праздника будут в восторге.
Попробовать особое блюдо смогут все желающие, пришедшие на праздник, — мяса хватит на всех, ведь популярный Василий Емельяненко вместе с также хорошо известным у местных жителей шеф-поваром ресторана глэмпинга «Кунашир Резорт и СПА» Кириллом Буниным приготовят тысячу порций вкуснейших стейков.
Гастрономический праздник-шоу «Вася накормит» пройдет 29 сентября в 14.00 на площади возле МБУК «Южно-Курильский районный дом культуры». Идея провести на острове это замечательное шоу пришла команде «Кунашир Резорт и СПА» и администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». Они же и стали организаторами мероприятия.
Эльвира Смирнова, управляющая «Кунашир Резорт и СПА» уточнила, что вкусный праздник организован для жителей острова, но было бы очень здорово, если бы и туристы, которым посчастливится быть на острове 29 сентября, присоединятся к гастрсобытию, попробовав блюдо с курильским колоритом.
Праздник интересен и важен не только курильчанам, но и участвующему в нем Кириллу Бунину, ведь он сможет узнать больше секретов мастера Емельяненко, которые сможет в дальнейшем применить в своей работе, и радовать островитян вкусными блюдами. Да, и как местный житель, Кирилл сможет внести в рецептуру особого стейка что-то свое, еще больше раскрыв курильских характер. Глядишь и в меню местных ресторанов появится блюдо, приготовленное на вкусном шоу, но уже со своими дополнениями.
Напомним, что глэмпинг премиум класса «Кунашир Резорт и СПА» построен в регионе благодаря грантовым средствам, полученным в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кстати, этот проект одним из первых получил федеральную поддержку и уже вошел топ самых любимых локаций, которые самостоятельно посещают туристы на Кунашире. Теперь же, развиваясь самостоятельно, проект еще и способствует появлению новых традиций и развитию других видов туризма.
Инициативу, которую реализуют местный бизнес и власть, одобрили в правительстве Сахалинской области. В министерстве туризма Сахалина уверены, что праздник придется по душе островитянам, а идея организаторов может стать основой для рождения новой курильской традиции.
«Очень ценно, когда инициативы, которым мы оказываем поддержку, не только сами занимают достойное место в перечне популярных локаций региона, но и продолжают развивать другие виды туризма. Сейчас мы говорим о гастрономическом и событийном туризме на Курильских островах. Уверен, местным жителям и гостям очень понравится праздник, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Гастрономическое шоу «Вася накормит», можно сказать, стало народным — его особенность в том, что шеф-повар Василий Емельяненко путешествует по городам России, где готовит ресторанные блюда из местных продуктов и угощает гостей праздника совершенно бесплатно.