Под соусом из гребешков: тысячу стейков приготовит известный шеф-повар на Курилах

Праздник интересен и важен не только курильчанам, но и участвующему в нем Кириллу Бунину, ведь он сможет узнать больше секретов мастера Емельяненко, которые сможет в дальнейшем применить в своей работе, и радовать островитян вкусными блюдами. Да, и как местный житель, Кирилл сможет внести в рецептуру особого стейка что-то свое, еще больше раскрыв курильских характер. Глядишь и в меню местных ресторанов появится блюдо, приготовленное на вкусном шоу, но уже со своими дополнениями.