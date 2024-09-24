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Posted 24 сентября, 04:07

Published 24 сентября, 04:07

Modified 24 сентября, 04:09

Updated 24 сентября, 04:09

От лап агрессивного медведя погибло 35 собак в Приморском крае

«Погибло 35 голов»: приют для собак пострадал от медведя-людоеда в Приморье

24 сентября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney

От лап агрессивного медведя погибло 35 собак в Приморском крае

Сюжет
Бездомные животные
В новых медиа появилась информация о том, что дикий зверь залез в приют для бездомных животных и расправился с обитателями территории в Приморском крае. Жуткую историю прокомментировал сотрудник благотворительной организации Пожарского района.

В Лучегорске медведь растерзал отца и сына, забравшись в дачный домик. Однако на этом ужасные события не закончились.

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Обезумевший зверь забрался в приют для бездомных собак и убил беззащитных животных, у которых не было шанса спрятаться от смерти, о чем написали в новых медиа.

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Редакция «Восток-Медиа» обратилась в мессенджер приюта «Друг», чтобы выяснить, действительно ли пострадала данная организация от незваного гостя. В ответ мы получили лаконичное сообщение:

«Погибли собаки, пока 35 голов».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зверь растерзал семью, — мужчину 1937 года рождения и его сына.

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