«Погибло 35 голов»: приют для собак пострадал от медведя-людоеда в Приморье

Posted 24 сентября, 04:07
Published 24 сентября, 04:07
Modified 24 сентября, 04:09
Updated 24 сентября, 04:09
В Лучегорске медведь растерзал отца и сына, забравшись в дачный домик. Однако на этом ужасные события не закончились.
Обезумевший зверь забрался в приют для бездомных собак и убил беззащитных животных, у которых не было шанса спрятаться от смерти, о чем написали в новых медиа.
Редакция «Восток-Медиа» обратилась в мессенджер приюта «Друг», чтобы выяснить, действительно ли пострадала данная организация от незваного гостя. В ответ мы получили лаконичное сообщение:
«Погибли собаки, пока 35 голов».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зверь растерзал семью, — мужчину 1937 года рождения и его сына.