РЭО: Первые итоги реформы ТКО подведут на РЭФ-2024

Posted 24 сентября, 17:30
Published 24 сентября, 17:30
Modified 24 сентября, 17:30
Updated 24 сентября, 17:30
Также участники обсудят планы на ближайшие пять лет.
Актуальность этой повестки прокомментировал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его мнению, сфера ТКО стала одной из самых привлекательных с инвестиционной точки зрения. Несмотря на экономические ограничения извне и карантин из-за коронавируса, за последние пять лет были построены сотни предприятий отрасли, передает 56orb.ru.
При этом, говорит Буцаев, реализация реформы продолжается, перед участниками рынка стоят новые серьезные задачи. Он заявил, что на предстоящем пленарном заседании эксперты подведут промежуточные итоги реформы, а также поговорят об инструментах, которые еще можно задействовать для развития инфраструктуры ТКО.
Также 8 октября обсудят национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли. Участники озвучат меры поддержки бизнеса, обсудят кадровый потенциал, роль технологий и исследований в развитии отрасли.
В числе спикеров мероприятия вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Минприроды России Александр Козлов, глава РЭО Денис Буцаев, несколько губернаторов, замглавы Минстроя России Алексей Ересько, первый зампред правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, крупные бизнесмены и ученые.
В 2024 году РЭФ пройдет 7–9 октября. Форум включает в себя молодежный день и деловую программу. Организаторами мероприятия выступают РЭО, кабмин и Минприроды России.