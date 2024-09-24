РЭО: Первые итоги реформы ТКО подведут на РЭФ-2024

При этом, говорит Буцаев, реализация реформы продолжается, перед участниками рынка стоят новые серьезные задачи. Он заявил, что на предстоящем пленарном заседании эксперты подведут промежуточные итоги реформы, а также поговорят об инструментах, которые еще можно задействовать для развития инфраструктуры ТКО.