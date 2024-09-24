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Posted 24 сентября, 01:45

Published 24 сентября, 01:45

Modified 24 сентября, 01:53

Updated 24 сентября, 01:53

Грибники ходят на «тихую охоту» все чаще и чаще в Приморском крае

Грибной ажиотаж начался в Приморье — фото

24 сентября 2024, 01:45
Фото: Изображение Midjourney

Грибники ходят на «тихую охоту» все чаще и чаще в Приморском крае

Сюжет
Природа
Сезон грибов начался еще весной и длился он на протяжении нескольких месяцев в Приморском крае. Но совсем скоро наступят холода, поэтому, вероятно, любители «тихой охоты» стали выбираться в лес чаще обычного. В новых медиа появляется все больше и больше фотографий после удачных вылазок.

Жители Уссурийского округа делятся успехами в «тихой охоте» изо дня в день, сообщают новые медиа. Буквально вчера приморцы поведали о вылазке на природу, результаты которой возмутили некоторых земляков.

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К слову, минувшим вечером появились еще фотографии «улова» грибников. Уссурийцы вновь похвастались тем, что удалось насобирать в местных лесах.

На сей раз, вероятно, получилось без редких краснокнижных видов. К слову, комментаторы в соцсетях порадовались за соотечественника, увидев данное фото. Видимо, простенькие грибы по душе жителям региона.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за сбор некоторых грибов грозят миллионные штрафы в Приморском крае.

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