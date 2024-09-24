Грибной ажиотаж начался в Приморье — фото

Posted 24 сентября, 01:45
Published 24 сентября, 01:45
Modified 24 сентября, 01:53
Updated 24 сентября, 01:53
Жители Уссурийского округа делятся успехами в «тихой охоте» изо дня в день, сообщают новые медиа. Буквально вчера приморцы поведали о вылазке на природу, результаты которой возмутили некоторых земляков.
К слову, минувшим вечером появились еще фотографии «улова» грибников. Уссурийцы вновь похвастались тем, что удалось насобирать в местных лесах.
На сей раз, вероятно, получилось без редких краснокнижных видов. К слову, комментаторы в соцсетях порадовались за соотечественника, увидев данное фото. Видимо, простенькие грибы по душе жителям региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за сбор некоторых грибов грозят миллионные штрафы в Приморском крае.