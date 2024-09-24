Совершенствование миграционной политики — приоритетная задача для Госдумы

Posted 24 сентября, 06:53
Published 24 сентября, 06:53
Modified 24 сентября, 07:55
Updated 24 сентября, 07:55
«Поступают обращения от наших граждан. Тема звучит в ходе встреч с людьми. На заседании Совета Государственной Думы мы рассмотрели восемь законопроектов в этой сфере, отправили их на экспертизу и согласование в правительства регионов», — отметил Володин.
На сегодняшний день также дано поручение Парламентской комиссии по миграционной политике во главе с Ириной Яровой изучить поступившие сообщения, сформировать итоговые предложения и проинформировать об итогах депутатов Госдумы. Вячеслав Володин также указал на то, как важно использовать в данной работе комплексный подход по изучению проблемы в вопросах миграции. Предполагается, что к работе над вопросом подключится Правительство РФ.
«Нужно уйти от демагогии и заявлений популистских, постараться решить проблему. Мы понимаем свою ответственность. Поэтому давайте приглашать профильные министерства, руководителей и обсуждать этот вопрос, чтобы и проблемы были решены, и, с другой стороны, экономика от этого не страдала», — приводит слова Володина сайт Дума ТВ.
Не менее важно понимать сферу компетенций каждого ведомства в данном вопросе. Например, Минтруд отвечает за трудовую миграцию, а МВД осуществляет контроль и решает вопросы по оформлению гражданства и вида на жительство.
«Мы с вами должны выйти на те форматы, которые позволят нам делать все для того, чтобы мигранты, приехав, себя реализовали, но при этом приезжали со знанием языка, уважая наши традиции, наши законы, нашу культуру», — такими словами завершил свое выступление Вячеслав Володин.