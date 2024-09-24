Совершенствование миграционной политики — приоритетная задача для Госдумы

На сегодняшний день также дано поручение Парламентской комиссии по миграционной политике во главе с Ириной Яровой изучить поступившие сообщения, сформировать итоговые предложения и проинформировать об итогах депутатов Госдумы. Вячеслав Володин также указал на то, как важно использовать в данной работе комплексный подход по изучению проблемы в вопросах миграции. Предполагается, что к работе над вопросом подключится Правительство РФ.