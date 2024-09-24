Станислав Николаев передал в дар Костромской епархии список чудотворной иконы

Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в области физической культуры и спорта, а также в строительном деле. Свою карьеру он начал в Туркмении, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В эпоху перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное для промышленности предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные исторические и религиозные реликвии.