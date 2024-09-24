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Posted 24 сентября, 15:10

Published 24 сентября, 15:10

Modified 24 сентября, 15:10

Updated 24 сентября, 15:10

Костромская епархия получила список с чудотворного Игрицкого образа Пресвятой Богородицы

Станислав Николаев передал в дар Костромской епархии список чудотворной иконы

24 сентября 2024, 15:10
Фото: Пресс-служба монастыря
Костромская епархия получила список с чудотворного Игрицкого образа Пресвятой Богородицы
В прошлом месяце Костромская епархия получила список с чудотворного Игрицкого образа Пресвятой Богородицы. Торжественная церемония передачи прошла в праздник Игрицкой-Смоленской иконы Божией Матери в Троицком соборе.

Этой иконе более двухсот лет, и она является точной копией оригинальной святыни, включая ее размеры. В числе организаторов передачи иконы был предприниматель Станислав Николаев, возглавляющий закрытое акционерное общество «Трансстрой», пишет newsnn.ru.

Следует отметить, что этот список является четвертым известным экземпляром Игрицкой иконы и вторым, который повторяет ее габариты. В будущем святыню могут перевезти на место происхождения оригинала, но пока она будет храниться в Свято-Троицком Ипатьевской обители.

Монастырь Костромы получил от Станислава Николаева копию Игрицкой иконы Божией МатериМонастырь Костромы получил от Станислава Николаева копию Игрицкой иконы Божией Матери
Монастырь Костромы получил от Станислава Николаева копию Игрицкой иконы Божией Матери. Фото: Пресс-служба монастыря

Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в области физической культуры и спорта, а также в строительном деле. Свою карьеру он начал в Туркмении, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В эпоху перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное для промышленности предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные исторические и религиозные реликвии.

Свято-Троицкий Ипатьевский комплекс, основанный в XIV веке на берегах реки Костромы, известен своей архитектурой, уникальными иконами и мощами святых. Именно здесь был избран первый русский царь из династии Романовых, Михаил Фёдорович, что стало знаковым событием для истории России.

Сегодня монастырь продолжает привлекать паломников и туристов, сохраняя своё духовное и культурное значение. Он участвует в социальных и благотворительных проектах и проводит образовательные программы, посвященные православной культуре и истории Костромской епархии.

Отметим, что Костромская епархия играет ключевую роль в духовной жизни региона. Она поддерживает православные традиции и адаптируется к современным условиям, предлагая новые формы взаимодействия с верующими. Епархия организует мероприятия, такие как лекции, выставки и фестивали, способствующие лучшему пониманию культуры и веры. Это делает её важным центром не только религиозной, но и культурной жизни России.

Костромская епархия и её известный Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь представляют собой неповторимое сочетание исторического, культурного и духовного наследия. Эти святыни продолжают оказывать значительное влияние на людей, сохраняя свою важность на протяжении многих веков. Необходимо помнить о таких местах, как Ипатьевский монастырь, которые являются знаковыми символами нашего общего культурного и духовного достояния. С каждым годом интерес к этому святому месту растёт, привлекая всё больше паломников и туристов, желающих прикоснуться к святыням и истории Костромской епархии.

#Общество
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