Техника наготове: медведя-убийцу продолжат искать даже ночью в Приморье

Конфликтного медведя ищут с дронами и приборами ночного видения в Приморье

Сюжет Безопасность

В Приморье ведется поиск медведя, убившего двух человек под Лесозаводском. В поисках задействуют ночную смену с использованием дронов и приборов ночного видения, дополнительные силы охотников, сотрудников Охотнадзора и полиции.