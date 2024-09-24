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Posted 24 сентября, 06:57

Published 24 сентября, 06:57

Modified 24 сентября, 06:59

Updated 24 сентября, 06:59

Конфликтного медведя ищут с дронами и приборами ночного видения в Приморье

Техника наготове: медведя-убийцу продолжат искать даже ночью в Приморье

24 сентября 2024, 06:57
Фото: 1MI

Конфликтного медведя ищут с дронами и приборами ночного видения в Приморье

Сюжет
Безопасность
В Приморье ведется поиск медведя, убившего двух человек под Лесозаводском. В поисках задействуют ночную смену с использованием дронов и приборов ночного видения, дополнительные силы охотников, сотрудников Охотнадзора и полиции.

В Приморском крае продолжается поиск медведя. Ночная группа уже готовится к своей смене, сообщает администрация Пожарского района.

Для поисковых работ будут задействованы беспилотники и устройства для ночного видения.

К операции присоединились дополнительные силы — охотники из числа общественности.

Сотрудники службы Охотконтроля, полицейские и охотники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее разыскать медведя и обеспечить безопасность жителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликтный медведь мог быть болен или ранен.

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