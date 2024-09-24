Техника наготове: медведя-убийцу продолжат искать даже ночью в Приморье

Posted 24 сентября, 06:57
Published 24 сентября, 06:57
Modified 24 сентября, 06:59
Updated 24 сентября, 06:59
В Приморском крае продолжается поиск медведя. Ночная группа уже готовится к своей смене, сообщает администрация Пожарского района.
Для поисковых работ будут задействованы беспилотники и устройства для ночного видения.
К операции присоединились дополнительные силы — охотники из числа общественности.
Сотрудники службы Охотконтроля, полицейские и охотники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее разыскать медведя и обеспечить безопасность жителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликтный медведь мог быть болен или ранен.