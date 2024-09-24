В Находке установят 900 камер видеонаблюдения для повышения безопасности

Видеопотоки будут интегрированы в региональную информационную платформу «Цифровое Приморье» как часть комплекса «Безопасный город». Изображение в режиме реального времени будет поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Находкинского ГО, силовым структурам и в отдел ГИБДД. Система будет оснащена автоматической видеоаналитикой, включающей распознавание лиц и определение регистрационных номеров. Облачный архив обеспечит долгосрочное хранение записей для последующего анализа.