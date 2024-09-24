В Находке установят 900 камер видеонаблюдения для повышения безопасности

Posted 24 сентября, 01:12
Published 24 сентября, 01:12
Modified 24 сентября, 01:14
Updated 24 сентября, 01:14
Ростелеком, выступающий ключевым партнером проекта, совместно с силовыми структурами и представителями региональной власти скорректировал карту размещения видеокамер. Под наблюдением окажутся комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также ключевые объекты городской инфраструктуры: образовательные учреждения, спортивные комплексы, торговые центры, гостиницы, храмы и важные транспортные узлы. Расположение каждого источника видеомониторинга рассчитано на минимизацию «слепых» зон и бесперебойное функционирование системы.
Глава Находкинского городского округа Магинский Тимур подчеркнул важность проекта:
«Корректировка плана по размещению системы видеонаблюдения необходима для защиты критически важной городской инфраструктуры, призванной поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность на улицах и дорогах округа. Видеокамеры помогут нам оперативно реагировать на эпизоды антисоциального поведения, акты вандализма и другие нарушения законодательства».
Видеопотоки будут интегрированы в региональную информационную платформу «Цифровое Приморье» как часть комплекса «Безопасный город». Изображение в режиме реального времени будет поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Находкинского ГО, силовым структурам и в отдел ГИБДД. Система будет оснащена автоматической видеоаналитикой, включающей распознавание лиц и определение регистрационных номеров. Облачный архив обеспечит долгосрочное хранение записей для последующего анализа.
Ожидается, что новая система усилит защищенность городских объектов, повысит эффективность работы служб жизнеобеспечения и поможет в раскрытии преступлений, включая случаи вандализма в отношении камер фотовидеофиксации. Проект, реализуемый в рамках контракта с Управлением по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа, планируется завершить в декабре 2024 года.