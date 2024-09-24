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Posted 24 сентября, 08:52

Published 24 сентября, 08:52

Modified 24 сентября, 08:52

Updated 24 сентября, 08:52

Владивосток останется без холодной воды почти на сутки

Владивосток останется без холодной воды почти на сутки — список адресов

24 сентября 2024, 08:52

Владивосток останется без холодной воды почти на сутки

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Отключение воды
В среду, 25 сентября, большая часть Владивостока и часть Артемовского городского округа столкнутся с массовыми отключениями холодной воды на более чем 20 часов. Отключения начнутся в 03:00 и продлятся до позднего вечера.

Согласно информации, предоставленной «Примводоканалом», отключения воды связаны с плановыми ремонтными работами. Власти города призывают жителей заранее запастись необходимым объемом воды и учитывать возможные неудобства в течение дня.

Ожидается, что подача холодного водоснабжения будет восстановлена 25 сентября в 23:45. В связи с масштабностью работ, отключения затронут не только центральные районы Владивостока, но и прилегающие территории Артемовского городского округа.

#Новости#Общество#Владивосток#Отключение воды#Примводоканал#Приморский край#Холодная вода#Ремонтные работы#Отключение
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