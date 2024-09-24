Владивосток останется без холодной воды почти на сутки — список адресов

Владивосток останется без холодной воды почти на сутки

Сюжет Отключение воды

В среду, 25 сентября, большая часть Владивостока и часть Артемовского городского округа столкнутся с массовыми отключениями холодной воды на более чем 20 часов. Отключения начнутся в 03:00 и продлятся до позднего вечера.