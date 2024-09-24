Владивосток останется без холодной воды почти на сутки — список адресов

Posted 24 сентября, 08:52
Published 24 сентября, 08:52
Modified 24 сентября, 08:52
Updated 24 сентября, 08:52
Согласно информации, предоставленной «Примводоканалом», отключения воды связаны с плановыми ремонтными работами. Власти города призывают жителей заранее запастись необходимым объемом воды и учитывать возможные неудобства в течение дня.
Ожидается, что подача холодного водоснабжения будет восстановлена 25 сентября в 23:45. В связи с масштабностью работ, отключения затронут не только центральные районы Владивостока, но и прилегающие территории Артемовского городского округа.
Подробнее со списком адресов можно ознакомиться на сайте «Примводоканала».