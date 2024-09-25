27 ударов ножом в подъезде: за преступление подростка посадят взрослого в Приморье

Posted 25 сентября, 04:48
Published 25 сентября, 04:48
Modified 25 сентября, 04:50
Updated 25 сентября, 04:50
Партизанский городской суд вынес решение по делу местного жителя. Ему предъявлено обвинение в соответствии с пунктом «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство с целью обогащения, сопряженное с разбоем).
На судебном заседании установили, что в июне 2002 года осужденный 17-летний молодой человек напал на женщину-почтальона в подъезде дома на Ленинской в Партизанске и нанес ей 27 ножевых ударов, от которых потерпевшая скончалась. Затем преступник похитил деньги в размере 46 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий гражданам.
Исходя из позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным в совершении убийства и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о преступнике, который 22 года скрывался от правосудия.