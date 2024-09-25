27 ударов ножом в подъезде: за преступление подростка посадят взрослого в Приморье

На судебном заседании установили, что в июне 2002 года осужденный 17-летний молодой человек напал на женщину-почтальона в подъезде дома на Ленинской в Партизанске и нанес ей 27 ножевых ударов, от которых потерпевшая скончалась. Затем преступник похитил деньги в размере 46 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий гражданам.