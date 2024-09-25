Борец с коррупцией посчитал проект Останиной о запрете пропаганды чайлдфри популизмом

Юрист назвал данный законопроект «популизмом, хайпом и пиаром». Бородин считает, что под его действие может попасть слишком острая реакция на случаи жестокого обращения с детьми. В качестве примера он привёл случай, когда бабушка в одном из городов держала ребёнка на привязи, как животное. Общественность на данный случай отреагировала достаточно негативно.