Борец с коррупцией посчитал проект Останиной о запрете пропаганды чайлдфри популизмом

Posted 25 сентября, 13:24
Published 25 сентября, 13:24
Modified 25 сентября, 13:26
Updated 25 сентября, 13:26
Виталий Бородин, основатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, в беседе с «Ридусом» высказался по поводу законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, предложенном Ниной Останиной, председателем Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Юрист назвал данный законопроект «популизмом, хайпом и пиаром». Бородин считает, что под его действие может попасть слишком острая реакция на случаи жестокого обращения с детьми. В качестве примера он привёл случай, когда бабушка в одном из городов держала ребёнка на привязи, как животное. Общественность на данный случай отреагировала достаточно негативно.
Собеседник издания также выразил надежду, что спикер Государственной Думы не допустит принятия данного законопроекта.
Останина ранее разъяснила «Ридусу», что пропагандой будут считаться именно призывы к осознанному отказу от детей, когда говорят о том, что жизнь нужно прожить для собственного удовольствия и не рожать.