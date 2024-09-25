Четверть века в мире книг: выставка «Печатный двор» откроется во Владивостоке

Posted 25 сентября, 07:33
Published 25 сентября, 07:33
Modified 25 сентября, 07:35
Updated 25 сентября, 07:35
Ярмарка проходит при поддержке правительства Приморского края, организаторы — Приморская краевая библиотека имени Горького. Местом проведения на этот раз выбран Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ им. Г. И. Невельского .
Именно здесь свои лучшие издания, свои самые красивые, умные, уникальные издания представят участники выставки-ярмарки, а они съехались фактически со всех регионов ДФО, из Сибири, даже из КНР.
Будет работать «Школа молодых драматургов» (16+). И каждый день («Печатный двор будет работать до 28 сентября включительно) на ярмарке будут проходить встречи с писателями и издателями, лекции, дискуссии, обзоры книжных выставок, патриотические мероприятия.
В частности, состоится торжественное награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов исследовательских и архивно-поисковых работ «Брат на смену брату: традиция продолжается!» и «Герои Хасана на карте России».
— В числе победителей и призеров — участники не только из Приморья, но и со всей страны. Их пригласили на награждение, а также на посещение 27 сентября сопки Заозерной в Хасанском округе, — рассказали организаторы.
Отдельно на «Печатном дворе» составлена программа для детей и юношества — вместе с московским книжным фестивалем «Читаем всей семьёй». Детям будут читать вслух книги, играть в литературно-познавательные игры.
И разумеется, в финальный день работы выставки-ярмарки будут названы победители — самые интересные, яркие издательские проекты.
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