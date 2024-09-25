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Posted 25 сентября, 07:33

Published 25 сентября, 07:33

Modified 25 сентября, 07:35

Updated 25 сентября, 07:35

В 25-й раз во Владивостоке пройдёт выставка-ярмарка «Печатный двор»

Четверть века в мире книг: выставка «Печатный двор» откроется во Владивостоке

25 сентября 2024, 07:33
Фото: vostokmedia.com

В 25-й раз во Владивостоке пройдёт выставка-ярмарка «Печатный двор»

Сюжет
Книги
26 сентября во Владивостоке в 25-й раз откроется выставка-ярмарка «Печатный двор» (12+). Самые интересные полиграфические и книгоиздательские проекты всего ДФО и Сибири будут на ней представлены.

Ярмарка проходит при поддержке правительства Приморского края, организаторы — Приморская краевая библиотека имени Горького. Местом проведения на этот раз выбран Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ им. Г. И. Невельского .

Именно здесь свои лучшие издания, свои самые красивые, умные, уникальные издания представят участники выставки-ярмарки, а они съехались фактически со всех регионов ДФО, из Сибири, даже из КНР.

Будет работать «Школа молодых драматургов» (16+). И каждый день («Печатный двор будет работать до 28 сентября включительно) на ярмарке будут проходить встречи с писателями и издателями, лекции, дискуссии, обзоры книжных выставок, патриотические мероприятия.

В частности, состоится торжественное награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов исследовательских и архивно-поисковых работ «Брат на смену брату: традиция продолжается!» и «Герои Хасана на карте России».

— В числе победителей и призеров — участники не только из Приморья, но и со всей страны. Их пригласили на награждение, а также на посещение 27 сентября сопки Заозерной в Хасанском округе, — рассказали организаторы.

Отдельно на «Печатном дворе» составлена программа для детей и юношества — вместе с московским книжным фестивалем «Читаем всей семьёй». Детям будут читать вслух книги, играть в литературно-познавательные игры.

И разумеется, в финальный день работы выставки-ярмарки будут названы победители — самые интересные, яркие издательские проекты.

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#Новости#Культура#Владивосток#Книги#Ярмарка#Печатный двор#Приморский край
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