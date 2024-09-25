Демешин вынес на уровень Москвы вопросы достройки соцобъектов в Комсомольске-на-Амуре

«ВСК» с осени 2022 года является подрядной организацией по строительству детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Компания зашла на эти объекты в результате решения о смене подрядчика, так как предыдущие застройщики не выполнили взятых на себя обязательств. Однако сегодня работы на обеих площадках снова приостановлены. По объектам проведена корректировка проектной документации, заключение госэкспертизы по ним ожидается в ноябре текущего года.