Демешин вынес на уровень Москвы вопросы достройки соцобъектов в Комсомольске-на-Амуре

Posted 25 сентября, 05:50
Published 25 сентября, 05:50
Modified 25 сентября, 05:52
Updated 25 сентября, 05:52
«ВСК» с осени 2022 года является подрядной организацией по строительству детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Компания зашла на эти объекты в результате решения о смене подрядчика, так как предыдущие застройщики не выполнили взятых на себя обязательств. Однако сегодня работы на обеих площадках снова приостановлены. По объектам проведена корректировка проектной документации, заключение госэкспертизы по ним ожидается в ноябре текущего года.
Дмитрий Демешин обсудил с врио генерального директора «ВСК» Ярославом Семёновым проблемы, связанные со строительством детского больничного комплекса и онкологического диспансера в городе Юности. Губернатор Хабаровского края акцентировал внимание на необходимости возобновления строительных работ и недопущении срывов сроков.
— Это важные социальные объекты, которые очень ждут жители Комсомольска-на-Амуре. Необходимо сделать всё возможное, чтобы строительство детского больничного комплекса и онкологического диспансера было завершено в установленные сроки, — отметил Дмитрий Демешин.
Отметим, что после выборов Дмитрий Демешин не сбавил темпов работы, он продолжает системно и последовательно решать накопившиеся в регионе проблемы, подчас в режиме ручного управления, при необходимости привлекая к ним внимание федерального центра. Личная встреча губернатора с руководством ВСК в Москве стала сигналом для подрядчика о необходимости ускорить процесс достройки важных социальных объектов, которые находятся на контроле у первых лиц страны.