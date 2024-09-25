«Добил» и дал дёру: мужчину дважды переехали на автодороге в Приморье — фото

Предварительно установлено, что автомобиль Honda HR-V переехал мужчину, который, по словам рулевого, лежал прямо на дороге. Затем машина Toyota Rush, которая ехала по другой полосе, тоже наехала на пострадавшего, после чего скрылась с места аварии. Однако правоохранители уже нашли водителя малолитражки.