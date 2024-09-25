«Добил» и дал дёру: мужчину дважды переехали на автодороге в Приморье — фото

Posted 24 сентября, 23:56
Published 24 сентября, 23:56
Modified 25 сентября, 00:04
Updated 25 сентября, 00:04
На трассе «Находка — Врангель» случилось смертельное дорожное происшествие, сообщает пресс-служба МВД.
Предварительно установлено, что автомобиль Honda HR-V переехал мужчину, который, по словам рулевого, лежал прямо на дороге. Затем машина Toyota Rush, которая ехала по другой полосе, тоже наехала на пострадавшего, после чего скрылась с места аварии. Однако правоохранители уже нашли водителя малолитражки.
Силовики устанавливают личность погибшего и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«У водителей обоих транспортных средств состояние опьянения не установлено. В настоящий момент полицейскими проводится проверка. По результатам, которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — рассказали в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке случилось ДТП, в результате которого один участник столкновения отправился в реанимацию.