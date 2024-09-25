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Posted 24 сентября, 23:56

Published 24 сентября, 23:56

Modified 25 сентября, 00:04

Updated 25 сентября, 00:04

Двойная авария лишила жизни лежащего на трассе жителя Приморского края

«Добил» и дал дёру: мужчину дважды переехали на автодороге в Приморье — фото

24 сентября 2024, 23:56
Фото: 1MI

Двойная авария лишила жизни лежащего на трассе жителя Приморского края

Сюжет
Происшествие
В Приморском крае два автомобилиста, вероятно, никак не ожидали, что на трассе окажется непредвиденное препятствие в виде лежащего мужчины. К слову, один из водителей решил скрыться после того, как переехал уже пострадавшего человека.

На трассе «Находка — Врангель» случилось смертельное дорожное происшествие, сообщает пресс-служба МВД.

Предварительно установлено, что автомобиль Honda HR-V переехал мужчину, который, по словам рулевого, лежал прямо на дороге. Затем машина Toyota Rush, которая ехала по другой полосе, тоже наехала на пострадавшего, после чего скрылась с места аварии. Однако правоохранители уже нашли водителя малолитражки.

Силовики устанавливают личность погибшего и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«У водителей обоих транспортных средств состояние опьянения не установлено. В настоящий момент полицейскими проводится проверка. По результатам, которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — рассказали в полиции.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке случилось ДТП, в результате которого один участник столкновения отправился в реанимацию.

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