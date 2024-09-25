«Его дочь истекала кровью в овраге»: мужчина с топором напал на медиков в Приморье

Posted 25 сентября, 06:27
Published 25 сентября, 06:27
Modified 25 сентября, 06:29
Updated 25 сентября, 06:29
Медсестра Артемовской городской больницы №1 Василина Муратова поделилась жуткой историей, случившейся в один из рабочих будней.
Бригада скорой помощи, в состав которой входила Василина Александровна, выехала на экстренный вызов, — огнестрельное ранение у восьмилетнего ребенка. Однако, прибыв по адресу, медики поняли, что их встретил пациент с психическим расстройством.
Агрессивный мужчина с топором в руках то оскорблял сотрудников скорой, то молил о помощи для его дочери.
— Которая, по его словам, лежит в овраге с простреленной головой и истекает кровью, — добавила медсестра.
Специалисты, убедившись, что раненая девочка — это лишь выдумки приморца, выдохнули с облегчением. Но все изменилось в считанные мгновения. Горожанин с топором и с воплями бросился на медработников. Однако реакция водителя СМП, судя по всему, спасла его коллег, — рулевой закинул их в салон служебного авто.
Спустя пять минут на место инцидента прибыли силовики и помогли госпитализировать пациента в медучреждение.
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