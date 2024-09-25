«Его дочь истекала кровью в овраге»: мужчина с топором напал на медиков в Приморье

Специалисты, убедившись, что раненая девочка — это лишь выдумки приморца, выдохнули с облегчением. Но все изменилось в считанные мгновения. Горожанин с топором и с воплями бросился на медработников. Однако реакция водителя СМП, судя по всему, спасла его коллег, — рулевой закинул их в салон служебного авто.