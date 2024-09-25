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Posted 25 сентября, 06:27

Published 25 сентября, 06:27

Modified 25 сентября, 06:29

Updated 25 сентября, 06:29

Неадекватный мужчина с топором напал на медиков в Приморском крае

«Его дочь истекала кровью в овраге»: мужчина с топором напал на медиков в Приморье

25 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI

Неадекватный мужчина с топором напал на медиков в Приморском крае

Сюжет
Больница
В Приморском крае бригада СМП выехала на помощь к ребенку с простреленной головой, однако встретил их неадекватный «отец» с топором.

Медсестра Артемовской городской больницы №1 Василина Муратова поделилась жуткой историей, случившейся в один из рабочих будней.

Бригада скорой помощи, в состав которой входила Василина Александровна, выехала на экстренный вызов, — огнестрельное ранение у восьмилетнего ребенка. Однако, прибыв по адресу, медики поняли, что их встретил пациент с психическим расстройством.

Агрессивный мужчина с топором в руках то оскорблял сотрудников скорой, то молил о помощи для его дочери.

— Которая, по его словам, лежит в овраге с простреленной головой и истекает кровью, — добавила медсестра.

Специалисты, убедившись, что раненая девочка — это лишь выдумки приморца, выдохнули с облегчением. Но все изменилось в считанные мгновения. Горожанин с топором и с воплями бросился на медработников. Однако реакция водителя СМП, судя по всему, спасла его коллег, — рулевой закинул их в салон служебного авто.

Спустя пять минут на место инцидента прибыли силовики и помогли госпитализировать пациента в медучреждение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока отпилил себе руку, но врачи пришили ее обратно.

Невероятный факт: в Приморье мужчина отпилил себе руку, но медики пришили ее обратно
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