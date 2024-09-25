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Posted 25 сентября, 07:02

Published 25 сентября, 07:02

Modified 25 сентября, 07:04

Updated 25 сентября, 07:04

Удивительное природное явление обсуждают во Владивостоке

«И как это называть?»: чем может быть огромное пятно в небе, спорят в Приморье

25 сентября 2024, 07:02
Фото: vtoryak.vdk

Удивительное природное явление обсуждают во Владивостоке

Сюжет
Погода
Над Владивостоком вечером возникла оптическая иллюзия — яркий круг из света, который издавна считается предвестником непогоды. Фото удивительного явления появились в новых медиа. Некоторые горожане не согласны с тем, что на кадрах гало. В сети разгорается спор.

Удивительное естественное явление удивило местных жителей Владивостока вечером. Вокруг солнца появилось «гало» — яркий круг из света. Такое оптическое явление поражает тем, что солнце кажется заметно больше. С древних времен люди верили, что это предвестник неблагоприятной погоды: дождей, гроз и сильного ветра.

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В комментариях под фотографиями удивительного явления бурное обсуждение. Люди спорят, действительно ли перед ними гало.

«На фотографиях одно облако, дающее преломление света. Гало тут даже и не пахнет»;
«Это не гало. Это иризация»;
«В данном случае, это гало. „Кусочки“ паргелического круга».

В итоге спор разрешился вничью:

«Какая разница, как это называть. Главное ведь, что красиво. Посмотрите только, какая красота».

Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятном автомобиле, который видели на улицах Владивостока.

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