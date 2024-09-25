«И как это называть?»: чем может быть огромное пятно в небе, спорят в Приморье

Posted 25 сентября, 07:02
Published 25 сентября, 07:02
Modified 25 сентября, 07:04
Updated 25 сентября, 07:04
Удивительное естественное явление удивило местных жителей Владивостока вечером. Вокруг солнца появилось «гало» — яркий круг из света. Такое оптическое явление поражает тем, что солнце кажется заметно больше. С древних времен люди верили, что это предвестник неблагоприятной погоды: дождей, гроз и сильного ветра.
В комментариях под фотографиями удивительного явления бурное обсуждение. Люди спорят, действительно ли перед ними гало.
«На фотографиях одно облако, дающее преломление света. Гало тут даже и не пахнет»;
«Это не гало. Это иризация»;
«В данном случае, это гало. „Кусочки“ паргелического круга».
В итоге спор разрешился вничью:
«Какая разница, как это называть. Главное ведь, что красиво. Посмотрите только, какая красота».
Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятном автомобиле, который видели на улицах Владивостока.