«И как это называть?»: чем может быть огромное пятно в небе, спорят в Приморье

Удивительное естественное явление удивило местных жителей Владивостока вечером. Вокруг солнца появилось «гало» — яркий круг из света. Такое оптическое явление поражает тем, что солнце кажется заметно больше. С древних времен люди верили, что это предвестник неблагоприятной погоды: дождей, гроз и сильного ветра.